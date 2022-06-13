Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Представляющих Францию российских синхронисток наказали за допинг Спорт, 17:57
Почему необходимо пересмотреть размер пособия по уходу за инвалидом Партнерский проект, 17:56
Власти Украины запретили вывозить добытые в стране уголь, мазут и газ Бизнес, 17:52
Полуфиналист Кубка Стэнли заключил новый контракт с россиянином Кравцовым Спорт, 17:49
СК изучит обстрел рынка в центре Донецка Политика, 17:29
Рынок США обвалился на фоне роста инфляции и ужесточения политики ФРС Инвестиции, 17:28
Биржа Binance временно приостановила вывод биткоина Крипто, 17:24
Плющенко назвал правильным повышение возрастного ценза для фигуристок Спорт, 17:21
Посол Украины заявил, что ФРГ покидает большинство беженцев из его страны Политика, 17:16
Банк Японии сообщил о рекордном падении иены с 1998 года Финансы, 17:07
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 17:05
Додон сообщил, что его супруге вручили повестку в прокуратуру Политика, 16:59
Власти Южной Осетии сообщили о консультациях в Москве по референдуму Политика, 16:43
Рублев проиграл грузинскому теннисисту на турнире в Германии Спорт, 16:39
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Украины запретили вывозить добытые в стране уголь, мазут и газ

Квоты на экспорт угля, мазута и газа в 2022 году снизили до нулевых значений. Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о планах запретить вывоз угля и газа для подготовки к «сложной зиме»
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Правительство Украины запретило экспортировать за рубеж добытые в стране уголь, мазут и газ, соответствующее постановление подписал украинский премьер Денис Шмыгаль, документ опубликован на портале правительства.

«Внести изменения в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 г. № 1424 «Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2022 год <...>», — сказано в документе.

Зеленский объявил о приостановке экспорта газа из-за подготовки к зиме
Экономика
Фото:Zuma / ТАСС

Далее в постановлении приводится объем квот на товары, которые разрешено экспортировать в 2022 году. Для газа, угля и мазута, он составляет 0 куб. м. и 0 тонн соответственно.

Документ подписан премьером 10 июня, он вступает в силу со дня публикации.

О решении украинских властей временно ограничить экспорт угля и газа 8 июня объявил президент страны Владимир Зеленский. Тогда он утверждал, что это необходимо для подготовки к отопительному сезону. Всю собственную добычу, по словам главы государства, планировали направить на удовлетворение внутренних потребностей. Зеленский называл предстоящую зиму «самой сложной за все годы независимости».

Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ еще 3 марта. «Это касается также запасов, хранящихся в подземных газохранилищах в режиме таможенного хранения», — уточнила компания-оператор «Укртрансгаз». Оператор связал ограничения с боевыми действиями на территории Украины.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Какие финансовые меры защиты использовать в договоре
Инструкции
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции
Pro
Семь способов мотивировать эффективных сотрудников
Инструкции
Pro
Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент
Инструкции
Pro
Новый железный занавес — цифровой: почему ИТ-компании уходят из России
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Медитация меняет мозг. Так ли это
Исследования
Pro
Фото: Joe Roberts / Unsplash Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести
Инструкции

Позднее, в начале июня, глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в интервью Bloomberg сообщил, что для удовлетворения своих потребностей Украине придется импортировать газ на сумму до $8 млрд. По его словам, Киев уже обсуждал этот вопрос с Вашингтоном: украинские власти хотели получить финансирование для закупки американского СПГ, взамен европейского трубопроводного газа, который Киев ранее приобретал.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
Украина уголь мазут газ экспорт
Материалы по теме
Зеленский объявил о приостановке экспорта газа из-за подготовки к зиме
Экономика
Борисов допустил временную «просадку» экспорта углеводородов из России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter