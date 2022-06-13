Власти Украины запретили вывозить добытые в стране уголь, мазут и газ

Квоты на экспорт угля, мазута и газа в 2022 году снизили до нулевых значений. Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о планах запретить вывоз угля и газа для подготовки к «сложной зиме»

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Правительство Украины запретило экспортировать за рубеж добытые в стране уголь, мазут и газ, соответствующее постановление подписал украинский премьер Денис Шмыгаль, документ опубликован на портале правительства.

«Внести изменения в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 г. № 1424 «Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2022 год <...>», — сказано в документе.

Далее в постановлении приводится объем квот на товары, которые разрешено экспортировать в 2022 году. Для газа, угля и мазута, он составляет 0 куб. м. и 0 тонн соответственно.

Документ подписан премьером 10 июня, он вступает в силу со дня публикации.

О решении украинских властей временно ограничить экспорт угля и газа 8 июня объявил президент страны Владимир Зеленский. Тогда он утверждал, что это необходимо для подготовки к отопительному сезону. Всю собственную добычу, по словам главы государства, планировали направить на удовлетворение внутренних потребностей. Зеленский называл предстоящую зиму «самой сложной за все годы независимости».

Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ еще 3 марта. «Это касается также запасов, хранящихся в подземных газохранилищах в режиме таможенного хранения», — уточнила компания-оператор «Укртрансгаз». Оператор связал ограничения с боевыми действиями на территории Украины.

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Позднее, в начале июня, глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в интервью Bloomberg сообщил, что для удовлетворения своих потребностей Украине придется импортировать газ на сумму до $8 млрд. По его словам, Киев уже обсуждал этот вопрос с Вашингтоном: украинские власти хотели получить финансирование для закупки американского СПГ, взамен европейского трубопроводного газа, который Киев ранее приобретал.