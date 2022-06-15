Байден на повышенных тонах ответил на обвинения о «бездумных расходах»

Президент США Джо Байден перешел на повышенный тон, отвечая на обвинения республиканцев о «бездумных расходах» Белого дома, во время выступления в Филадельфии. Видео опубликовано на канале News4 WSMV Nashville.

По словам Байдена, при его предшественнике Дональде Трампе дефицит резко вырос, увеличиваясь каждый год, а по его плану США собираются сократить дефицит на $350 млрд. Сделав паузу и повысив тон, Байден заявил: «Я не хочу больше слышать эту ложь о бездумных расходах. Мы меняем жизнь людей!».

Американский президент ранее заявил, что рост цен на бензин в США стал «побочным продуктом» помощи Украине. При этом Байден отметил, что власти прилагают усилия, чтобы замедлить рост цен. «Какое-то время мы будем жить с этой инфляцией. Она будет постепенно снижаться, но мы будем жить с этим какое-то время», — отметил американский лидер.

По данным Минтруда США, годовая инфляция в стране по итогам мая ускорилась до 8,6% — максимума с декабря 1981 года. Комментируя эти данные, Байден связал ситуацию с «путинским налогом» на топливо и продукты.



Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что к волне глобальной инфляции, резкому росту бедности и дефициту продовольствия привели ошибки Запада в экономической политике и «нелегитимные санкции».