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В Брянской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

Брянск
Брянск (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

На территории Брянской области, которая граничит с Украиной, продлили действие высокого, «желтого» уровня террористической опасности еще на 15 суток, сообщает пресс-служба правительства региона.

По информации властей, в области сохраняется угроза совершения теракта. В числе прочего жителям региона порекомендовали:

  • воздержаться от передвижения в общественных местах с крупногабаритными сумками, рюкзаками и чемоданами;
  • при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов;
  • сохранять спокойствие и относиться с пониманием к проведению правоохранительными органами досмотровых мероприятий, а также иных мероприятий по обеспечению безопасности граждан.

Об отмене террористической опасности объявят дополнительно, указали в пресс-службе правительства.

В Белгородской, Брянской, Курской областях, двух приграничных районах Воронежской области, на севере Крыма и на территории нескольких районов Краснодарского края ввели высокий уровень террористической опасности 11 апреля. С тех пор в Брянской области его уже дважды продлевали.

24 мая о продлении особого режима до 8 июня сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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Особый режим предполагает усиленную работу всех правоохранительных органов, а жителям рекомендуют избегать мест массового скопления, всегда брать с собой удостоверение личности и быть бдительными. Первоначально режим вводился до 25 апреля. Власти Краснодарского края после этого решили не продлевать уровень опасности в Щербиновском и Ейском районах.

Согласно классификации Национального антитеррористического комитета, всего уровней террористической опасности три: синий (повышенный), желтый (высокий) и красный (критический). Желтый вводят, если есть подтвержденная информация о реальной возможности совершения теракта.

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Брянская область террористическая угроза
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