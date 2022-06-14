Число пострадавших при обстреле села в Брянской области выросло до шести

По словам губернатора Богомаза, при обстреле села Займище, находящегося примерно в 45 км от границы с Украиной, повреждено около 50 домов

Число пострадавших при обстреле села Займище в городском округе Клинцы Брянской области выросло до шести, сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.

Ранее было известно о четырех пострадавших.

«Еще двоим гражданам оказана медицинская помощь. Пострадавшие имеют осколочные ранения. Все госпитализированы <...>, их состояние стабильное», — написал губернатор.

По его словам, в результате обстрела повреждено около 50 домов.

Богомаз сообщил об обстреле Займища утром 14 июня. Это село находится у южной границы города Клинцы на западе области, расстояние от которого до границы с Украиной составляет около 45 км.

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Власти Брянской области, которая граничит с Черниговской и Сумской областями Украины, после начала военной операции неоднократно сообщали об обстрелах. 4 июня Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Случевск. Тогда один человек получил легкое осколочное ранение, загорелись два дома.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

С 11 апреля в Брянской области действует желтый (высокий) уровень террористической опасности. Его вводят при наличии подтвержденной информации о реальной возможности теракта. Жителям рекомендовано не носить в общественные места большие сумки, иметь при себе удостоверение личности и предоставлять его по требованию правоохранительных органов.