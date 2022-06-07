Глава МИД Польши предложил отключить от SWIFT все российские банки

По словам Рау, шестой пакет санкций стал для ЕС «важным шагом на пути к обеспечению независимости от российских энергоресурсов», но этих мер недостаточно

Збигнев Рау (Фото: Manish Swarup / AP)

Евросоюз должен включить в седьмой пакет санкций все энергоносители и банки России, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Его слова приводит «Польское радио».

По словам Рау, шестой пакет санкций ЕС, принятый на прошлой неделе, стал «важным шагом на пути к обеспечению независимости Европы от российских энергоресурсов», однако этих мер недостаточно.

«Мы должны начать работу над седьмым пакетом санкций, который должен охватывать, среди прочего, полное прекращение импорта российского газа и продуктов нефтехимии, а также отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT», — заявил министр.

В рамках санкций Евросоюз с 12 марта отключил от SWIFT семь российских банков — ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. На прошлой неделе к ним после введения шестого пакета ограничительных мер прибавились еще три российских банка — Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк, а также Белорусский банк развития и реконструкции (Белинвестбанк).

В Сбербанке при этом отметили, что отключение от SWIFT не изменит ситуацию в международных расчетах. «Основные ограничения уже действуют. <...> Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — сказали в банке.

В Кремле, комментируя ограничения со стороны ЕС и США, заявили, что санкции — это «оружие обоюдоострое». «Пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену, и они уже это делают. И стоимость этих санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).