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Военная операция на Украине ,  
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Елисейский дворец не подтвердил планы по визиту Макрона в Киев

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Leon Neal / Getty Images)

У французского президента Эмманюэля Макрона пока нет четких планов по визиту на Украину, сообщает CNN со ссылкой на Елисейский дворец.

«Президент сказал, что посетит Украину в подходящий момент. Прорабатывается несколько вариантов, на данном этапе ничего не решено», — заявили во дворце.

О возможном визите Макрона на Украину вместе с немецким канцлером Олафом Шольцем и итальянским премьер-министром Марио Драги сообщали газеты Bild и La Stampa. По данным первого издания, политики собираются провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским до саммита G7, который пройдет с 26 по 28 июня. La Stampa называла датой визита 16 июня, по ее информации, Драги, Шольц и Макрон намерены обсудить с Зеленским вопросы разминирования портов и разблокировки зерновых коридоров.

Радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники также в начала июня утверждала, что поездка Макрона в Киев может состояться в ближайшие недели.

Глава Еврокомиссии обсудит с Зеленским в Киеве членство Украины в ЕС
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Урсула фон дер Ляйен (3-я слева) на железнодорожном вокзале в Киеве

С начала спецоперации Киев посетили несколько западных политиков: например, госсекретарь США Энтони Блинкен, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (дважды), премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и др.

Макрон в апреле заявлял, что не хочет «поддаваться моде» европейских политиков на поездки в Киев, хотя и готов поехать туда, если от этого будет польза.

Теги
Эмманюэль Макрон визит Украина

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