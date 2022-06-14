В ЕС не увидели угрозы продовольственной безопасности из-за Украины

Европейский союз не видит угрозы своей продовольственной безопасности из-за ситуации с зерном на Украине, заявил комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству. Трансляция велась на сайте Совета ЕС.

«К счастью, мы не видим прямой угрозы [продовольственной безопасности] на европейских рынках. Основную проблему на них составляет кукуруза, которую мы импортируем из Украины. Она важна для производства кормов в Европе. Но импорт из Украины до сих пор даже больше, чем в предыдущие годы», — сказал Войцеховский.

В начале мая в ООН заявили, что в украинских портах скопились 4,5 млн т зерна, которые невозможно вывезти из-за боевых действий — по данным организации, этому препятствует блокада портов российскими силами. США и ряд других стран считают, что действия России на Украине привели к усугублению продовольственного кризиса. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предупредил об опасности «продовольственной войны». В ООН предупредили, что, если порты не заработают, это может привести к голоду и дестабилизации в других государствах.

Российские власти на обвинения ООН, Украины и других стран отвечали, что не препятствуют выходу судов, а покинуть украинские порты те не могут, поскольку Киев заминировал прибрежные воды. Обвинения в усугублении продовольственного кризиса Москва также отвергала. Президент России Владимир Путин заявил, что возникшие сложности связаны в том числе «со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также с финансовой политикой западных стран в период пандемии».

По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а Украина занимает пятое место. Вместе они обеспечивают 19% мировых поставок ячменя, 14% — пшеницы и 4% — кукурузы.