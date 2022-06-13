Сербская газета получила сообщение о минировании посольства России

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В редакцию сербской газеты «Вечерне новости» поступило сообщение о минировании нескольких зданий в Белграде. Сообщение опубликовано на сайте издания.

В сообщении говорится, что заминированы в том числе российское посольство, зоопарк, Военная академия, главный кампус Белградского университета и здание Конституционного суда.

Газета отмечает, что электронное письмо, как и 10 июня во время визита в Белград канцлера Германии Олафа Шольца, было отправлено с gmail-адреса за подписью: Антон Геращенко. Тогда сообщения о возможных взрывах не подтвердились.

РБК направил запрос в посольство России.

8 июня МЧС Армении получило сообщение о заложенной в ереванском международном аэропорту Звартноц бомбе. В тот день с официальным визитом в Ереван прибыл глава МИД России Сергей Лавров. В пятницу, 10 июня, в Ереване прошла встреча Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности.