Неизвестные «заминировали» аэропорт Еревана в день визита Лаврова
МЧС Армении получило сообщение о заложенной в ереванском международном аэропорту Звартноц бомбе, но при поисках взрывное устройство обнаружено не было. Об этом РБК сообщили в министерстве.
«В 15:00 по местному времени (14.00 мск) мы получили информацию, что на территории аэропорта Звартноц установлена бомба. Информация была передана реагирующим нашим подразделениям. <...> Ничего обнаружено не было. Работы уже закончились», — сказали в МЧС.
В ведомстве добавили, что в аэропорт были направлены сотрудники кинологической службы, оперативной службы министерства, один пожарный расчет, а также сотрудники саперной службы. «В 16:56 по местному времени была информация, что весь участок аэропорта был обследован, никакой бомбы обнаружено не было», — добавили в МЧС.
В Ереван 8 июня с официальным визитом прибыл глава МИД России Сергей Лавров, агентство ТАСС сообщило о его прибытии в 15.30 мск. Лавров намерен встретиться с армянским министром иностранных дел Араратом Мирзояном, а также с премьер-министром и президентом Армении. В пятницу, 10 июня, в Ереване пройдет встреча совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности.
В начале мая оппозиция в Армении объявила о начале массовых «акций гражданского неповиновения», основным требованием участников которых является отставка премьер-министра страны Никола Пашиняна. Масштабные протесты прошли в Ереване 3 мая, люди жгли файеры и перекрывали улицы, в том числе дорогу из столицы в аэропорт Звартноц. Полиция задержала сотни протестовавших.
Сообщения о ложных минированиях часто поступают и в России. Например, 14 января неизвестные злоумышленники сообщили о минировании всех самолетов авиакомпании Smartavia. В пресс-службе компании РБК рассказали, что оно оказалось ложным.
В середине мая появились сообщения о минировании самолета главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. В «Роскосмосе» РБК подтвердили, что получили сообщение, спецслужбы проверили самолет и установили, что угроза была ложной. Это не повлияло на график полетов воздушного судна.