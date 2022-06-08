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Политика ,  
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Неизвестные «заминировали» аэропорт Еревана в день визита Лаврова

Сообщение о бомбе в здании аэропорта поступило в день, когда в Армению прибыл с визитом российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Сотрудники МЧС и кинологи взрывное устройство в аэропорту не нашли
Фото: zvartnots.official / Facebook (признана экстремистской организацией и запрещена в России))
Фото: zvartnots.official / Facebook (признана экстремистской организацией и запрещена в России))

МЧС Армении получило сообщение о заложенной в ереванском международном аэропорту Звартноц бомбе, но при поисках взрывное устройство обнаружено не было. Об этом РБК сообщили в министерстве.

«В 15:00 по местному времени (14.00 мск) мы получили информацию, что на территории аэропорта Звартноц установлена бомба. Информация была передана реагирующим нашим подразделениям. <...> Ничего обнаружено не было. Работы уже закончились», — сказали в МЧС.

В ведомстве добавили, что в аэропорт были направлены сотрудники кинологической службы, оперативной службы министерства, один пожарный расчет, а также сотрудники саперной службы. «В 16:56 по местному времени была информация, что весь участок аэропорта был обследован, никакой бомбы обнаружено не было», — добавили в МЧС.

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Ереван, Армения

В Ереван 8 июня с официальным визитом прибыл глава МИД России Сергей Лавров, агентство ТАСС сообщило о его прибытии в 15.30 мск. Лавров намерен встретиться с армянским министром иностранных дел Араратом Мирзояном, а также с премьер-министром и президентом Армении. В пятницу, 10 июня, в Ереване пройдет встреча совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности.

В начале мая оппозиция в Армении объявила о начале массовых «акций гражданского неповиновения», основным требованием участников которых является отставка премьер-министра страны Никола Пашиняна. Масштабные протесты прошли в Ереване 3 мая, люди жгли файеры и перекрывали улицы, в том числе дорогу из столицы в аэропорт Звартноц. Полиция задержала сотни протестовавших.

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Сообщения о ложных минированиях часто поступают и в России. Например, 14 января неизвестные злоумышленники сообщили о минировании всех самолетов авиакомпании Smartavia. В пресс-службе компании РБК рассказали, что оно оказалось ложным.

В середине мая появились сообщения о минировании самолета главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. В «Роскосмосе» РБК подтвердили, что получили сообщение, спецслужбы проверили самолет и установили, что угроза была ложной. Это не повлияло на график полетов воздушного судна.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Армения Ереван Аэропорт бомба минирование МЧС
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