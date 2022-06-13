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Новые власти Запорожья пообещали списать кредиты украинских банков

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Военно-гражданская администрация (ВГА) Запорожской области намерена обнулить кредиты жителей занятого российскими войсками региона перед украинскими банками. Об этом сообщил «РИА Новости» член ВГА Владимир Рогов.

«Людям нет никакой логики платить банкам грабительские проценты за кредиты, учитывая, что все эти деньги идут на убийства этих же мирных людей. Зачем оплачивать собственное убийство?» — заявил Рогов, отметив, что также планируется списание коммунальных задолженностей жителей Запорожской области по состоянию на 1 марта.

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Также Рогов сообщил, что ВГА займется проблемой заблокированных в украинских банках вкладов жителей. Снимать гривны со счетов и конвертировать их в другие валюты он призвал уже сейчас.

Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и часть Запорожской. В регионах назначили пророссийские военно-гражданские администрации. Под контролем российских военных находится южная и центральная часть Запорожской области, областной центр остается под контролем Украины.

На территории области, которая занята российскими военными, действует бивалютная зона, то есть жители могут расплачиваться и в рублях, и в гривнах. В регионе работает российская связь.

В конце мая президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям Запорожской, а также Херсонской области, которая полностью подконтрольна России, права получить российское гражданство по упрощенной форме.

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