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Пророссийский глава Запорожья предложил вернуть производство «Запорожцев»

Запорожский автомобилестроительный завод мог бы вернуться к выпуску «Запорожцев». Об этом заявил глава созданной в подконтрольной России части региона военно-гражданской администрации Владимир Рогов в интервью на телеканале «Россия-24».

Он назвал завод практически самодостаточным комплексом с несколькими цехами, включая штамповочное литье и пластмассы, и предложил включить предприятие в единую цепочку российского производства. Рогов посчитал, что такой шаг поможет программе импортозамещения и насыщению рынка отечественным автопромом.

«Почему бы нам не возобновить «Запорожца»? Понятно, не те знаменитые горбатые, ушатые или даже Таврии, а вполне нормальный автопром, который будет востребован, нужен и обеспечит рабочие места», — сказал активист, приведя в пример возрождение «Москвича».

Владимир Рогов стал главой ранее не существовавшего административного образования — военно-гражданской администрации — после того, как часть Запорожской области взяли под контроль российские военные. Областная администрация региона, подконтрольная Киеву, называла его предателем и коллаборантом.

Бывший завод Renault в Москве официально переименовали в «Москвич»
Бизнес
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

На фоне военных действий России на Украине и последовавших за ними санкций, из-за перебоев с поставками французская компания Renault остановила производство на московском заводе, а затем приостановила деятельность.

В середине мая она передала российские активы государству и правительству Москвы. Французский концерн передал долю в московском заводе АО «Рено Россия» (бывшем «Автофрамос»), а 68-процентная доля Renault в АвтоВАЗе перешла Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ» с опционом обратного выкупа.

Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что завод будет снова производить современные автомобили под маркой «Москвич». «Ведомости» писали, что на мощностях завода могут начать выпускать китайские автомобили.

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