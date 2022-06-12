Минобороны сообщило об уничтожении «Калибрами» западных ПТРК и ПЗРК

Российские военные уничтожили ракетами «Калибр» крупный склад поставленных Киеву из США и Европы ПТРК, ПЗРК и артиллерийских снарядов в Тернопольской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения», — заявил он.

В начале июня президент США Джо Байден объявил об оказании очередной военной помощи Киеву на $700 млн, включающей поставки систем залпового огня HIMARS и снарядов к ним. При этом госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен указывал на доверительные отношения между Вашингтоном и Киевом, который заверил США, что не будет использовать РСЗО для нанесения ударов по территории России.



Позднее о планах передать Украине РСЗО M270 сообщил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

Президент России Владимир Путин, говоря о поставках на Украину ракетных вооружений, заявил, что цель «всей этой возни» лишь одна: «затянуть как можно дальше вооруженный конфликт». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что российские силы нанесут удар по центрам принятия решений, если будет атакована территория России.