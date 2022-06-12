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Минобороны сообщило об уничтожении «Калибрами» западных ПТРК и ПЗРК

Российские военные уничтожили ракетами «Калибр» крупный склад поставленных Киеву из США и Европы ПТРК, ПЗРК и артиллерийских снарядов в Тернопольской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения», — заявил он.

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В начале июня президент США Джо Байден объявил об оказании очередной военной помощи Киеву на $700 млн, включающей поставки систем залпового огня HIMARS и снарядов к ним. При этом госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен указывал на доверительные отношения между Вашингтоном и Киевом, который заверил США, что не будет использовать РСЗО для нанесения ударов по территории России.

Позднее о планах передать Украине РСЗО M270 сообщил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

Президент России Владимир Путин, говоря о поставках на Украину ракетных вооружений, заявил, что цель «всей этой возни» лишь одна: «затянуть как можно дальше вооруженный конфликт». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что российские силы нанесут удар по центрам принятия решений, если будет атакована территория России.

Теги
Военная операция на Украине Минобороны поставки оружия
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