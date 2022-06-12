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Экс-глава МИД Польши заявил о праве Запада дать Украине ядерное оружие

Радослав Сикорский напомнил о положениях Будапештского меморандума, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. По его мнению, Москва нарушила закрепленные в документе обязательства
Радослав Сикорский
Радослав Сикорский (Фото: Wiktor Dabkowski / Zuma / Global Look Press)

Бывший министр иностранных дел Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Россия нарушила положения Будапештского меморандума, поэтому страны Запада имеют право «подарить» Украине ядерное оружие. Об этом он сказал в эфире телеканала «Эспрессо ТВ».

«Как известно, Украина отдала свой ядерный потенциал после того, как в 1994 году был подписан Будапештский меморандум. Сегодня россияне и некоторые еще говорят, что это не были гарантии [ее независимости], но все тогда понимали, что Украина в обмен на это будет независимой страной в границах, установленных со времен СССР. Но так как Россия нарушила этот Будапештский меморандум, то, я считаю, мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость», — пояснил Сикорский.

На Украине предложили заменить Будапештский меморандум другими гарантиями
Политика
Фото:Евгений Котенко / Укринформ / Keystone Press Agency / Global Look Press

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года Украиной, Россией, Великобританией и США. Документ предусматривал гарантии безопасности для Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия. Страны-подписанты обязались уважать независимость, суверенитет и границы Украины, воздерживаться от угроз ее территориальной целостности.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании созвать саммит стран — участниц Будапештского меморандума для проведения консультаций. Если саммит не соберется, Украина может признать документ недействительным, утверждал он.

27 февраля президент Владимир Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Свое решение он объяснил «агрессивными высказываниями» в адрес России со стороны высших должностных лиц стран НАТО. Младший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, эксперт РСМД Илья Крамник пояснял, что речь идет о повышении готовности ядерных сил.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Радослав Сикорский Польша Украина ядерное оружие Будапештский меморандум
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