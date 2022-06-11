В Пентагоне сочли дипломатию первостепенной в решении вопроса с зерном

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
CNN узнал о планах Байдена «перезагрузить» отношения с Эр-Риядом Политика, 09:35
От Скалы до Ваноли. История тренерской чехарды «Спартака» в эпоху Федуна Спорт, 09:31
Ректоры назвали плюсы и минусы Болонской системы Общество, 09:30
Адвокат Бута назвал его обмен на американца «практически неизбежным» Общество, 09:18
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 09:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:10
Cтавки по долларовым вкладам: топ-10 предложений Инвестиции, 09:00
Как человечество справилось с оспой и какие уроки из этого можно извлечь Социальная экономика, 09:00
Ректоры ведущих вузов предложили альтернативу Болонской системе Общество, 09:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:56
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 08:47
В Пентагоне сочли дипломатию первостепенной в решении вопроса с зерном Политика, 08:16
Суд арестовал экс-министра транспорта Приморья Общество, 07:49
Антонов заявил, что Россия не оставила Донбасс «на растерзание нацистов» Политика, 07:32
Военная операция на Украине ,  
0 

В Пентагоне сочли дипломатию первостепенной в решении вопроса с зерном

США сначала хотят поискать дипломатического решения проблемы экспорта зерна из Украины, заявил министр обороны Ллойд Остин на международной конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Трансляцию вела пресс-служба Пентагона в Twitter.

«Если вы спрашиваете, могут ли военные в регионе внести сюда вклад, то, конечно, мы можем. Но мы всегда стремимся в первую очередь достичь дипломатического решения, и я вижу много энергии в этом направлении», — сказал Остин в ответ на вопрос, можно ли задействовать американские военно-морские силы в транспортировке зерна из портов Украины.

Франция заявила о готовности участвовать в разблокировке порта Одессы
Политика
Одесса

В начале мая в ООН заявили, что в украинских портах скопились 4,5 млн т зерна, которые невозможно вывезти из-за боевых действий — по данным организации, этому препятствует блокада портов российскими силами. США и ряд других стран считают, что действия России на Украине привели к усугублению продовольственного кризиса. В ООН предупредили, что, если порты не заработают, это может привести к голоду и дестабилизации в других государствах.

Российские власти на обвинения ООН и Украины отвечали, что не препятствуют выходу судов, а покинуть украинские порты те не могут, поскольку Киев заминировал прибрежные воды. Обвинения в усугублении продовольственного кризиса Москва также отвергала. Президент России Владимир Путин заявил, что возникшие сложности связаны в том числе «со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также с финансовой политикой западных стран в период пандемии».

Теги
Минобороны США Ллойд Остин Украина зерно экспорт зерна
Материалы по теме
В ЛНР объявили о начале экспорта в Россию зерна по железной дороге
Экономика
Представитель ООН назвал небольшим объем застрявшего на Украине зерна
Политика
В ЕС призвали проверить происхождение поставляемого Россией зерна
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter