В Пентагоне сочли дипломатию первостепенной в решении вопроса с зерном

США сначала хотят поискать дипломатического решения проблемы экспорта зерна из Украины, заявил министр обороны Ллойд Остин на международной конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Трансляцию вела пресс-служба Пентагона в Twitter.

«Если вы спрашиваете, могут ли военные в регионе внести сюда вклад, то, конечно, мы можем. Но мы всегда стремимся в первую очередь достичь дипломатического решения, и я вижу много энергии в этом направлении», — сказал Остин в ответ на вопрос, можно ли задействовать американские военно-морские силы в транспортировке зерна из портов Украины.

В начале мая в ООН заявили, что в украинских портах скопились 4,5 млн т зерна, которые невозможно вывезти из-за боевых действий — по данным организации, этому препятствует блокада портов российскими силами. США и ряд других стран считают, что действия России на Украине привели к усугублению продовольственного кризиса. В ООН предупредили, что, если порты не заработают, это может привести к голоду и дестабилизации в других государствах.

Российские власти на обвинения ООН и Украины отвечали, что не препятствуют выходу судов, а покинуть украинские порты те не могут, поскольку Киев заминировал прибрежные воды. Обвинения в усугублении продовольственного кризиса Москва также отвергала. Президент России Владимир Путин заявил, что возникшие сложности связаны в том числе «со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также с финансовой политикой западных стран в период пандемии».