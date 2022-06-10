Беглов пообещал обустроить площадку для бездомных собак в Мариуполе

Мариуполь (Фото: Алексей Александров / AP)

Власти Санкт-Петербурга помогут создать на территории занятого российскими войсками Мариуполя вольеры для бездомных собак. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью петербургскому телевидению.

«Мы договорились с мэром Мариуполя, что он выделит соответствующую площадку, и мы сделаем вольеры для бездомных собак», — сказал он. По его словам, забота о животных — признак человечности.

24 мая стало известно, что Санкт-Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами. Такое решение приняли петербургский губернатор Александр Беглов, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин и назначенный властями ДНР глава мариупольской администрации Константин Иващенко.

Мариуполь оказался в зоне боевых действий с самого начала военной операции России на Украине. Штурм начался 21 марта, а спустя месяц российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о взятии города. 20 мая Шойгу доложил Путину о полном «освобождении» Мариуполя и завода «Азовсталь».

После боевых действий в городе 15–20% жилого фонда Мариуполя не подлежит восстановлению, а до 70% домов получили «те или иные разрушения», говорил назначенный руководителем администрации Мариуполя депутат от пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Константин Иващенко. Город покинули 200 тыс. человек, остались в нем как минимум 300 тыс. Вместе с тем признанный Киевом мэр Мариуполя Вадим Бойченко оценивал степень повреждения городской инфраструктуры в 90%, причем 40% восстановлению, по его словам, не подлежит.

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В Петербурге обещали помочь городу-побратиму восстановить город. В частности, глава Заксобрания Петербурга Александр Бельский предложил отправить в помощь Мариуполю старые городские автобусы.