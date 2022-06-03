В ДНР сообщили о гибели двух человек при взрыве на пляже в Мариуполе

Фото: Никита Попов / РБК

Два человека, в том числе один ребенок, погибли «в результате детонации взрывоопасного предмета» на пляже в Мариуполе, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Корреспондент «РИА Новости» ранее сообщал, что в море в нескольких десятках метров от пляжа неподалеку от завода «Азовсталь», вероятно, сдетонировала мина.

В штабе также заявили, что украинские формирования обстреляли поселок Владимировка, в результате один мирный житель погиб, еще один пострадал.

20 мая министр обороны Сергей Шойгу заявил о полном «освобождении» Мариуполя. 24 мая в ведомстве сообщили, что завершили разминирование мариупольского порта и прилегающего к нему побережья Азовского моря. Специалисты Черноморского флота обследовали 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения. Всего обследовано более 1,5 млн кв. м акватории, 18 причалов и 32 судна.