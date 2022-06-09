В Петербурге открыли «большой подарок от «Газпрома»

Петр I изображен выходящим из бушующих волн и поддерживающим двух обессилевших матросов. Высота памятника составляет 7 м

В Санкт-Петербурге у «Лахта Центра» открыли памятник «Петр I, спасающий утопающих близ Лахты». Об этом сообщается в Telegram-канале городского правительства.

«Это большой подарок городу от «Газпрома». Петр Первый взял на себя ответственность за всю нашу Россию, за живущих в ней людей. И сегодня мы благодарны ему за то, что он дал новый импульс развитию нашей страны, основал наш город», — сказал губернатор Александр Беглов.

Скульптором монумента является Степан Мокроусов-Гульельми, архитектором — Михаил Мамошин. Первый российский император изображен выходящим из бушующих волн и поддерживающим двух обессилевших матросов. Высота памятника составляет 7 м.

Он был создан по мотивам памятника Леопольда Бернштама «Петр I, спасающий рыбаков близ Лахты». В основе композиции того монумента лежала легенда о причине смерти Петра I. Академик Якоб Штелин утверждал, что 5 ноября 1724 года император обнаружил у Лахты севший на мель бот (одномачтовое судно) с людьми и бросился их спасать, в результате чего простудился и заболел. Однако памятник был демонтирован в 1919 году.

В Москве на ВДНХ по случаю 350-летнего юбилея со дня рождения императора была открыта мультимедийная выставка «Петр I. Рождение империи». Ее 9 июня посетил президент России Владимир Путин.

Глава СК Александр Бастрыкин написал стихотворение, приуроченное к 350-летней годовщине со дня рождения Петра I. Произведение называется «Ода на Юбилей Петра Первого».