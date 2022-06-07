Вильфанд спрогнозировал июльскую погоду в Москве к концу недели

Температура воздуха в Москве к концу недели будет соответствовать показателям второй половины июля, рассказал «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«К концу недели в Москве ожидаются ночные температуры — от плюс 14 до 16 градусов, дневные — от плюс 24 до 27 градусов. Такая температура соответствует второй половине июля по климату», — сказал он.

Вильфанд пояснил, что такое потепление вызвано перемещением отрога высокого давления дальше к востоку. По его словам, существенных осадков в это время не ожидается.

Накануне ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на текущей неделе в Москве и области ожидается погода с переменной облачностью и без осадков, максимальная температура воздуха составит плюс 25 градусов.

Прохладная для времени года погода в столичном регионе сохраняется уже несколько недель. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее заявил, что прошедший май в Москве стал самым холодным с начала XXI века. «Май в Москве оказался самым холодным среди всех последних весенних месяцев в течение XXI века. Его средняя температура будет в пределах плюс 10,6 градусов, что на 0,3 ниже, чем было до этого у самого холодного мая в 2017 году», — отмечал синоптик.