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Вильфанд назвал срок изменения в России понятия «нормальная погода»

Российские метеорологи с конца июня — начала июля начнут учитывать новые показатели климатической нормы при оценке погоды, в результате изменятся понятия «аномальная» и «нормальная» погода, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Это произойдет в том числе потому, что изменятся критерии для определения аномальности, пояснил синоптик.

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«Аномально теплая погода» станет реже наблюдаться, так как понятие «нормальная погода» будет актуализировано посредством новых данных», — сказал он.

По словам Вильфанда, решение изменить показатели климатических норм приняли из-за глобального потепления. Для этого специалисты Росгидромета проведут ретроспективный анализ суточных температур и других погодных характеристик за 100 лет.

О том, что метеорологи в 2022 году перейдут на новые климатические нормы при оценке аномальности погоды, Вильфанд предупреждал в августе 2021 года, однако точных сроков перехода синоптик не называл. Тогда он утверждал, что климатические нормы целесообразно менять раз в 30 лет, а предыдущий период, за который они были рассчитаны (1961-1990 годы) уже закончился. 30-летний период предписывает брать за основу Всемирная метеорологическая организация, так как, по ее мнению, этот срок в наибольшей степени отражает изменения климата в мире. Теперь синоптики будут учитывать при расчетах показатели за период с 1991 по 2020 год.

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