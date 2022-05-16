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Синоптик пообещал умеренно теплое лето в Центральной России

Погода в европейской части России будет прохладнее, чем обычно, вплоть до конца мая, в июне в центральную часть страны придет теплое и нежаркое лето, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.

По словам синоптика, в конце мая в европейской части страны начнет постепенно теплеть, такая погода без существенных перепадов сохранится вплоть до конца июня.

Так, температура в Москве в июне будет соответствовать климатической норме и держаться на уровне плюс 21,7 градуса днем и плюс 11,5 градуса ночью, сказал Тишковец.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

«Июль будет теплее, чем он должен быть, в средней полосе превышение над нормой будет достигать 0,5–1 градуса, местами даже двух градусов, так что июль будет вполне комфортный. Август будет близко к температурной норме, местами превышение составит 0,5 градуса» — добавил он.

Прогнозировать грозы и ураганы синоптик не стал, пояснив, что говорить о таких вещах можно не ранее чем за двое суток. Однако он подчеркнул, что такие явления, как сильный ветер и град, летом бывают всегда.

«Не холодное» лето в 2022 году россиянам обещал и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в этом году температура будет держаться на уровне «около и выше нормы».

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