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Новак счел, что решение ОПЕК+ увеличить квоты сбалансирует рынок нефти

Решение ОПЕК+ может сбалансировать рынок еще больше на фоне увеличения спроса, считает вице-премьер. Добычу нарастят в июле-августе до с 432 тыс. 648 тыс. баррелей в сутки
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Александр Новак
Александр Новак (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Решение стран ОПЕК+ дополнительно увеличить квоты на добычу нефти до 648 тыс. баррелей в сутки вместо 432 тыс. в июле и августе является правильным, так как оно позволит сбалансировать рынок нефти, заявил вице-премьер Александр Новак (курирует сделку ОПЕК+, новые договоренности по добыче были достигнуты ранее в этот день).

«Безусловно, это правильное решение, которое позволит сбалансировать рынок и обеспечить баланс спроса и предложения», — сказал вице-премьер. Он добавил, что соглашение в рамках ОПЕК+ останется в силе до конца текущего года.

В начале мая страны — члены ОПЕК+ согласовали уровень увеличения объемов добычи нефти в размере 432 тыс. барр. в сутки на период до июня. Изначально увеличить объемы добычи планировали в сентябре, но затем участники соглашения приняли решение перенести сроки, в том числе на фоне увеличения спроса.

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Фото:Shutterstock

По словам вице-премьера, рынок нефти достаточно сбалансирован и сейчас. Однако потребление нефти будет будет восстанавливаться, а спрос — расти. Поэтому решение, принятое на министерской встрече ОПЕК+, позволит сбалансировать его еще больше.

Летом спрос должен вырасти по двум причинам: это увеличение объемов перевозок и постепенная отмена коронавирусных ограничений по всему миру, пояснил Новак.

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Так, должны увеличиться загрузка нефтеперерабатывающих заводов и вырасти объем потребления нефтепродуктов. Это связано с тем, что люди начинают чаще пользоваться автомобилями и авиационным транспортом, заключил он.

Встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоялось ранее в тот же день, 2 июня. Засещание проходил в режиме видеоконференции и стало 29-м по счету, в нем приняли участие представители 24-х государств. Как уточнил Новак, кроме договоренностей на нем обсуждали ситуацию, сложившуюся на нефтерынке, а также прогнозы на будущее.

В конце мая министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил в интервью газете Financial Times, что страна рассчитывает выработать соглашение ОПЕК+ с участием России, несмотря на попытки давить на нее за счет санкций. Вместе с тем, он подчеркивал, что вести разговоры об итоговом содержании документа пока рано, учитывая общую неопределенность на рынках. По мнению принца, политика не должна влиять на сделки в рамках ОПЕК+.

Позднее газета The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов организации написала, что некоторые члены ОПЕК рассматривают приостановку участия России в сделке по добыче нефти, так как европейские санкции и эмбарго якобы «начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти». Согласно оценкам издания, в этом году добыча ресурса в России должна была упасть на 8%. Ранее в Международном энергетическом агентстве утверждали, что она может упасть на треть.

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Татьяна Зыкина
ОПЕК+ Александр Новак нефть рынок нефти
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