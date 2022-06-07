В Ставрополе подтвердили отмену концерта Киркорова

Филипп Киркоров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Концерт Филиппа Киркорова, который должен был состояться 20 июня в Ставрополе, отменен, сообщили в Ставропольском дворце культуры и спорта.

«По независящим от Ставропольского дворца культуры и спорта причинам концерт Филиппа Киркорова отменяется», — сообщили в пресс-службе площадки. Организаторы уточнили, что все, кто купил билеты, могут вернуть их в кассах дворца.

В Ставропольском дворце культуры и спорта РБК сообщили, что решение об отмене приняли «ввиду недостаточного объема проданных билетов и по согласию сторон».

РБК обратился за комментарием к представителю певца.

Концерты Киркорова в разных городах России начали отменять после того, как в конце апреля он дал концерты в Государственном Кремлевском дворце в честь своего 55-летия. Когда артист выступал с номером «Мария Магдалена», на сцене появился большой светящийся крест с «распятой» на нем актрисой. Киркоров встал на него и спел песню.



После этого председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда попросил Киркорова «быть более внимательным» и проявить чуткость



Артист извинился за свое выступление, однако его концерт отменили в другом городе Ставропольского края — Пятигорске. Мероприятие должно было состояться 19 июня в концертном зале «Камертон». Генеральный директор Северо-Кавказской филармонии, которой принадлежит зал, Светлана Бережная сообщила, что концерт отменили по рекомендации Минкультуры, после обращений администрации Пятигорска и горожан, а также с учетом мнения РПЦ.

Она заявила, что администрация филармонии обязана реагировать на мнение публики и руководства, так как «несет ответственность за духовную составляющую, которая существует на сцене».

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Позднее пресс-секретарь певца Екатерина Успенская сообщила РБК, что крест был элементом премьерных показов шоу. По ее словам, сейчас распятие не используют в постановке.