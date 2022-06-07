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США и Япония провели учения с бомбардировщиками B-1 в Тихом океане

Фото: Senior Airman River Bruce / U.S. Air Force / Reuters
Фото: Senior Airman River Bruce / U.S. Air Force / Reuters

Воздушные подразделения Сил самообороны Японии провели совместные учения с США над акваторией Тихого океана с участием двух стратегических бомбардировщиков B-1 ВВС США, сообщает пресс-служба Сил самообороны Японии.

Маневры прошли 3 июня в воздушном пространстве над Тихим океаном к востоку от префектуры Аомори. От Сил самообороны Японии в них принимали участие два истребителя F-15, а от ВВС США — два бомбардировщика B-1.

Учения проводили для улучшения тактических навыков Сил самообороны Японии и совместного реагирования двух стран, отмечается в сообщении. Еще одной целью было укрепление потенциала сдерживания.

Авиация США и Японии совершила совместный полет над Японским морем
Политика
Фото:Joint Staff of the Japanese Self-Defense Force / AP

Ранее, 26 мая, группа из восьми истребителей японской и американской авиации совершила совместный полет над акваторией Японского моря в ответ на запуск баллистических ракет Северной Кореей. Тогда от воздушных сил Японии в маневрах участвовали истребители F15, а со стороны США — F16.

По подсчетам подсчетам южнокорейских военных, КНДР совершила 18 ракетных пусков с начала года. Последний из них, по данным Сеула, Пхеньян провел утром 5 июня. Тогда военные запустили восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. В ответ Южная Корея и США запустили восемь ракет с комбинированными боеголовками класса «земля — земля», передавал южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов. В Госдепе, в свою очередь, обещали «быстрый и решительный ответ» от «всего мира» на ракетные пуски Пхеньяна.

Теги
Япония США учения бомбардировщики
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