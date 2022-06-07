WP узнала о тайном строительстве Китаем военно-морской базы в Камбодже
Китай и Камбоджа скрывают факт строительства на территории последней военно-морской базы Пекина, сообщили газете The Washington Post на условиях анонимности несколько западных чиновников.
По данным издания, речь идет об объекте в северной части военно-морской базы Реам, которая находится на юго-западе Камбоджи, на берегу Сиамского залива. На этой неделе произойдет закладка фундамента объекта.
Собеседники WP указали, что база станет вторым подобным объектом для Китая: другая, пока единственная иностранная военная база Пекина находится в Джибути в восточной Африке. Создание базы именно в Индо-Тихоокеанском регионе является стратегически важной целью Китая, подчеркнули источники газеты, поскольку это регионе в Пекине рассматривают «как законную и историческую сферу влияния».
О заключении соглашения о строительстве базы между Китаем и Камбоджей в 2019 писала газета Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников. Издание указывало, что стороны не раскрывали информацию о его подписании и вообще опровергали данные о таких договоренностях. Однако источник в Пекине позднее подтвердил WP, что база будет частично использоваться китайскими военными. Собеседники издания добавили, что Китай может признаться в финансировании расширения базы на церемонии закладки фундамента, однако планы того, как будет использоваться объект, Пекин не будет разглашать.
30 марта Китай и Соломоновы острова, которые находятся в Тихом океане северо-восточнее Австралии, заключили рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности. По заявлениям сторон, оно не нацелено на какую-либо третью сторону и должно способствовать защите и продвижению интересов стран тихоокеанских островных государств, однако Канберра заявила, что подозревает Пекин в намерении построить там военную базу.
Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал появление китайской военной базы в регионе «красной линией», но подчеркнул, что власти Соломоновых островов заверили его в отсутствии планов по строительству базы. Обеспокоенность заключением договора также выразили США.
Вашингтон также заявлял, что готов к военному ответу на возможное использование Китаем силы против Тайваня. Президент США Джо Байден указывал, что Пекин «играет с огнем, летая близко [к Тайваню]». Соединенные Штаты придерживаются «политики одного Китая», но это не означает, что «у КНР есть право использовать силу, чтобы захватить Тайвань», подчеркивал он.