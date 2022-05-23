Первое азиатское турне Байдена ознаменовалось выпадами в адрес Китая

Джо Байден вновь заявил о готовности США военным путем защищать нынешний статус Тайваня, что ожидаемо вызвало критику Китая. Пекин также негативно отзывается о продвигаемой США в регионе программе экономического партнерства

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Стратегическая определенность по Байдену

«Да», — лаконично ответил президент США Джо Байден на вопрос журналиста, готов ли Вашингтон защитить Тайвань в случае нападения Китая. Вопрос был задан 23 мая на совместной пресс-конференции Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Токио.

Как добавил Байден, Пекин «играет с огнем, летая близко [к Тайваню] и предпринимая все эти маневры». «Наша политика в отношении Тайваня совсем не изменилась: мы по-прежнему намерены поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе и следить за тем, чтобы одностороннего изменения статус-кво не произошло», — сказал также он. Вашингтон придерживается «политики одного Китая», но это не значит, что «у Китая есть право использовать силу, чтобы захватить Тайвань», сказал американский президент. По его мнению, этого и не произойдет.

Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году, во время гражданской войны. Пекин независимость острова не признает и считает его своей провинцией, настаивая на «принципе одного Китая», согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую республику (Тайвань). Административный статус региона не урегулирован. У Вашингтона нет дипломатических отношений с властями Тайваня, но между ними с 1979 года действует договор, согласно которому США могут поставлять в регион оружие для его защиты. При этом американские власти поддерживают позицию Пекина об одном китайском правительстве.

«Китай выражает крайнее неудовлетворение и решительное несогласие с этим высказыванием», — прокомментировал высказывания Байдена представитель МИД Китая Ван Вэньбинь во время пресс-брифинга. От отметил, что тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом КНР и Пекин готов предпринять «решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности». Он также заметил, что США нарушают обязательство о постепенном сокращении поставок оружия на остров: «Продажи оружия Тайваню со стороны США непрерывно растут как в объемах, так и в качественных характеристиках. Их общая стоимость уже превысила $70 млрд».

МИД Тайваня выразил благодарность Байдену за позицию, сообщило Reuters.

В октябре прошлого года Байден уже говорил о готовности оказать военную поддержку острову. Это также вызвало гневную реакцию Пекина и заставило команду Байдена дополнительно разъяснять, что президент оговорился, а Вашингтон не отходит от политики поддержки принципа «одного Китая». В этот раз, как сообщает Reuters, некоторые представители администрации США во время заявления президента внимательно смотрели на него, а часть, наоборот, опустила глаза.

Несмотря на то что Белый дом настаивает на том, что комментарии, сделанные в понедельник, не представляют собой изменение политики США, Грант Ньюшем, полковник морской пехоты США в отставке, научный сотрудник Японского форума стратегических исследований, сказал Reuters, что смысл сказанного предельно ясен: «Это достаточно ясное заявление о том, что США не будут сидеть в стороне, если Китай нападет на Тайвань».

Высказывание Байдена говорит об изменении продолжавшейся десятилетиями политики «стратегической неопределенности» США в этом вопросе, согласна The Financial Times.

«Прямого столкновения из-за Тайваня нужно избегать. Тайвань не может быть в центре переговоров между США и Китаем. В их центре должны быть принципы отношений», — прокомментировал заявление Байдена Генри Киссинджер, в прошлом госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности, автор концепции восстановления отношений США и Китая в 1970-х годах (цитата по ТАСС).

Четырехсторонний саммит в Токио

Заявление Байдена прозвучало на фоне повышенного внимания экспертов и политиков к региону — после начала российской спецоперации на Украине обострились дискуссии о возможности Пекина военным путем решить проблему Тайваня.

Токио стал финальным пунктом азиатского турне Байдена — первого, которое он совершает с начала президентского срока в январе 2021 года. До Японии он побывал в Южной Корее. Основным событием турне станет саммит Четырехстороннего диалога по безопасности — QUAD, в котором принимают участие США, Япония, Австралия и Индия (первый саммит четверки прошел осенью прошлого года).

Хотя в официальных документах блока не сказано о его направленности против Китая, Пекин критикует его создание. Министр иностранных дел КНР Ван И называл его «индо-тихоокеанским НАТО» (а НАТО Китай в последнее время также критикует все чаще). Основным днем саммита станет вторник, 24 мая.

При этом в понедельник США объявили о запуске масштабной программы экономической кооперации в регионе — Индо-Тихоокеанской программы экономического процветания (IPEF). Ее первыми участниками стали: Австралия, Бруней, Индия, Индонезия, Япония, Республика Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам и США. «Вместе мы представляем 40% мирового ВВП», — указано в сообщении Белого дома.

Вашингтон рассчитывает, что программа IPEF приведет к созданию новых рабочих мест и снижению инфляции в США, так как «создаваемая структура поможет снизить затраты, сделав цепочки поставок более устойчивыми в долгосрочной перспективе, защитит от дорогостоящих сбоев, которые приводят к повышению цен для потребителей». Себя США называют главным экспортером услуг в регионе, а общие прямые инвестиции в регионе оценивают в $969 млрд. Торговля с регионом поддерживает более 3 млн рабочих мест в США, подчеркивают в Белом доме.

Инициированная администрацией Байдена IPEF — это аналог Транстихоокеанского партнерства (TPP), которое было запущено во время президентства Барака Обамы. Дональд Трамп одним из первых своих решений вывел США из этого партнерства. По его мнению, проект был категорически невыгоден для американского рынка труда. Из-за укорененного во время президентства Трампа негативного нарратива просто восстановить TPP Байден не мог, поэтому была разработана новая форма взаимодействия, пишет журнал Time.

Как именно будет организовано сотрудничество между участниками программы — пока непонятно. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил ранее, что IPEF будет «сосредоточена на дальнейшей интеграции экономик Индо-Тихоокеанского региона, установлении стандартов и правил, особенно в новых областях, таких как цифровая экономика». Предполагается, что переговоры пройдут по четырем направлениям: торговля, устойчивость поставок, инфраструктура и изменения климата, налоги и противодействие коррупции.

Новая инициатива США встретила предсказуемую критику Китая. Правительственное издание Global Times в субботу написало, что «главная цель поездки Байдена в Южную Корею и Японию — попытка сформировать новую политическую позицию против Китая путем создания альянса вокруг Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Салливан на это ответил, что не удивлен тем, «что Китай обеспокоен количеством стран, разнообразием стран, которые выразили интерес и энтузиазм в отношении IPEF».