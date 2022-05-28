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Байден призвал военных «сохранить свободным» Южно-Китайское море

Военно-морским силам США необходимо «сохранить свободным» Южно-Китайское море и обеспечить там полную свободу судоходства. Об этом в ходе своего выступления передвыпускникам военно-морского флота заявил президент США Джо Байден, передает Reuters.

«Вы будете защищать международные правила судоходного движения, обеспечивать свободное и открытое будущее Индо-Тихоокеанского региона, обеспечивать свободу судоходства в Южно-Китайском море и за его пределами, а также следить за тем, чтобы морские пути оставались открытыми и безопасными», — сказал глава государства.

По его словам, именно «принципы свободы» являются основой глобальной экономики и глобальной стабильности. «Вы поможете объединить наших союзников в Европе и с нашими союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе», — добавил Байден, обращаясь к выпускникам.

Bloomberg узнал о планах США и Тайваня расширить экономические связи
Экономика
Фото:Annabelle Chih / Reuters

На прошлой неделе Байден заявил, что США готовы к военному ответу на возможное использование Китаем силы против Тайваня. По словам американского лидера, Пекин «играет с огнем, летая близко [к Тайваню] и предпринимая все эти маневры». Хотя Вашингтон и придерживается «политики одного Китая», это не означает, что «у КНР есть право использовать силу, чтобы захватить Тайвань», подчеркнул он.

После этого The New York Times сообщила, что Белый дом активизировал усилия по переоснащению системы обороны острова для отражения возможного нападения Китая, применяя опыт поставок оружия Украине. В то же время Bloomberg писал, что власти США и Тайваня решили расширить экономические связи.

В МИД КНР выразили протест в связи с выступлением Байдена и заявили, что «Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая».

Теги
Южно-Китайское море Джо Байден Тайвань Китай
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