Премьер Австралии назвал «красную линию» в отношениях с Китаем

Скотт Моррисон (Фото: Rick Rycroft / AP)

Строительство Китаем военной базы на Соломоновых островах станет «красной линией» для Австралии, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает ABC.

«У нас не будет китайских военно-морских баз в нашем регионе на пороге. <...> Это общая озабоченность Австралии и региональных правительств, особенно таких мест, как Фиджи и Папуа-Новая Гвинея», — сказал премьер.

В то же время Моррисон отметил, что премьер-министр Соломоновых островов Манассия Согаваре заверил его об отсутствии планов по строительству базы. «Таким образом, он явно разделяет нашу красную линию», — подчеркнул австралийский политик.

30 марта Китай и Соломоновы острова заключили рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности. По заявлениям сторон, оно не нацелено на какую-либо третью сторону и должно способствовать защите и продвижению интересов стран тихоокеанских островных государств, решать «традиционные и нетрадиционные вызовы безопасности».

Заместитель премьера Барнаби Джойс предупредил Соломоновы острова о том, что они поставили под угрозу свой суверенитет. Он заявил, что не сомневается в желании Китая построить военно-морскую базу.

США выразили обеспокоенность договором и заявили, что он может угрожать свободной торговле в Тихоокеанском регионе. После консультаций с Австралией, Японией и Новой Зеландией они решили активизировать взаимодействие с союзниками в Тихом океане, сообщала пресс-секретарь Совета безопасности.

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