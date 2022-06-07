Счетная палата сообщила о снижении внешнего госдолга России на 4,3%

Счетная палата опубликовала оперативный доклад за первый квартал 2022 года, из документа следует, что за этот период государственный внешний долг России снизился на 4,3%.

«Государственный внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 57 143,2 млн долларов США (80,8% верхнего предела государственного внешнего долга Российской Федерации в размере 70,7 млрд долларов США) и уменьшился на 2 558,8 млн долларов США, или на 4,3%, по сравнению с объемом на 1 января 2022 года (59 702,0 млн долларов США)», — говорится в докладе.

В рублевом же выражении внешний госдолг вырос на 8,3%, или 369 470,1 млн руб., на 1 апреля он составил 4 804 890,0 млн руб.

Счетная палата отметила рост внутреннего госдолга на 0,7%, или 119 742,1 млн руб. На 1 апреля он составил «16 606 185,3 млн рублей, или 79,8% верхнего предела государственного внутреннего долга Российской Федерации (20 814 969,7 млн рублей)».

Вырос и общий государственный долг: на 1 апреля 2022 года он составил 21 411 075,3 млн рублей (16,1% прогнозируемого объема ВВП). Рост составил 2,3% (489 212,2 млн руб.).

В мае США не продлили лицензию, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций в долларах получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг. Минфин России объявил, что держателям облигаций предложат получить расчет «в обход иностранной инфраструктуры», и это будет сделано в рублях. Ведомство ранее уже перечисляло платежи в национальной валюте. Как указывал министр Антон Силуанов, страна будет «поддерживать имидж надежного заемщика и выполнять свои обязательства даже с учетом тех ограничений, которые вводят западные страны».

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Международные рейтинговые агентства заявляли, что изменение валюты платежа будет признано дефолтом. Однако РБК выяснил, что в документации всех российских выпусков облигаций есть условие «Возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity), и оно теоретически открывает способ для платежей в рублях без оснований объявить российский дефолт. Кроме того, оно независимо от другого условия, «Выплата в альтернативных валютах» (Alternative Payment Currency), которое содержится в бумагах, выпущенных с 2018 года, и допускает законные выплаты в рублях, если, к примеру, санкции препятствуют платежу в оригинальной валюте.