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Политика ,  
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В Казахстане огласили предварительные итоги референдума по Конституции

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За поправки в Конституцию Казахстана на референдуме, по предварительным данным, проголосовали 77,18% избирателей — более 6 млн человек из 17 регионов. Об этом сообщил глава ЦИК Нурлан Абдиров во время брифинга, трансляция шла на YouTube.

Против высказались 18,66% избирателей. Примерно 1,58% бюллетеней содержат оба варианта ответа, они признаны действительными, но не учитываются в подсчете голосов. Еще 2,58%% оказались недействительными.

Video

Явка составила 68,06%, то есть проголосовали 7,98 млн из 11,73 млн граждан, имеющих избирательное право. Так как число избирателей, которые приняли участие в референдуме, превысило необходимые законом две трети граждан, голосование признано состоявшимся.

Окончательные итоги ЦИК огласит на заседании после доставки всех протоколов. Дата мероприятия пока неизвестна.

В Казахстане опубликовали данные экзитполов по поправкам в конституцию
Политика
Фото:Павел Михеев / Reuters

Накануне исследовательский институт «Общественное мнение» со ссылкой на данные экзитполов, сообщил, что поправки поддержали 74,8% граждан Казахстана, не согласились с ними 25,2%. Явка при этом составила 70,1%. Результаты экзитполов института комплексных социальных исследований «Социс-А» показали, что «за» поправки проголосовали 76,7%, «против» — 23,3%. Явка составила 67,5%. По информации с экзитполов «Института демократии», поправки одобрили 79,4%, против оказались 20,6%, а явка достигла 66,3%.

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Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев предложил провести референдум о поправках в Конституцию в конце апреля. Тогда он сказал, что изменения позволят укрепить курс Казахстана на демократизацию и создать политическую систему «второй республики», уйти от суперпрезидентской формы правления усилить полномочия парламента и маслихатов (представительных органов на местном уровне), модернизировать партийно-политическую сферу.

Позже он сказал, что поправки позволят избежать повторения массовых протестов в Казахстане, произошедших в январе 2022 года после повышения цен на сжиженный газ. Тогда митингующие требовали, в том числе ухода первого президента Нурсултана Назарбаева из политики.

Токаев назвал поправки в Конституцию возможностью предотвратить протесты
Политика
Касым-Жомарт Токаев


Референдум прошел в Казахстане и участках за рубежом 5 июня. На голосование вынесли 33 поправки, которые затрагивают треть текста Конституции. Согласно ним, человек не может избираться на пост президента более двух раз подряд, на время своего срока он должен выйти из партии, а его родственники не могут занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах.

Поправки также изменяют порядок выборов в парламент со смешанной системой: 30% депутатов станут избираться по мажоритарной системе, остальные — по пропорциональной.

После принятия изменений в Казахстане должен появиться Конституционный суд, уполномоченный по правам человека получит независимый статус, будет закреплен запрет смертной казни. Из текста главного закона исчезнут положения о полномочиях Назарбаева.

Теги
Казахстан референдумы поправки в Конституцию результаты выборов
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