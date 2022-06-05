В Казахстане опубликовали данные экзитполов по поправкам в конституцию
В Казахстане озвучили результаты экзитполов на референдуме по внесению поправок в Конституцию страны, согласно которым более 70% казахстанцев проголосовали «за», сообщает Tengrinews.kz.
Так, по данным экзитпола исследовательского института «Общественное мнение», внесение поправок поддержали 74,8% участников, против выступили 25,2%. Явка составила 70,1%.
Согласно результатам экзитпола института комплексных социальных исследований «Социс-А», «за» проголосовали 76,7%, «против» — 23,3%. Явка составила 67,5%.
Результаты экзитпола, проведенного «Институтом демократии»: «за» проголосовали 79,4%, «против» — 20,6%, а явка составила 66,3%.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев счел, что голосование по поправкам в Конституцию станет залогом того, что произошедшие в январе протесты не повторятся.
Он также выразил уверенность, что поправки изменят «парадигму взаимоотношений между государством и обществом», поскольку «на передний план выходят права человека».
Всего на голосование вынесли 33 поправки, которые затрагивают треть текста Конституции Казахстана. Поправки в Конституцию предусматривают ограничения для президента Казахстана. В частности, один человек не может быть избран на пост более двух раз подряд, а на время своего срока он обязан покинуть партию, а его родственники не смогут занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах.
Также предлагается изменить порядок выборов в парламент. Будет введена смешанная система: 30% депутатов станут избираться по мажоритарной системе, остальные — по пропорциональной.
В судебной сфере предполагается создание Конституционного суда, установление независимого статуса уполномоченного по правам человека и запрет смертной казни.
Еще одним из изменений будет исключение положений о правовом статусе и полномочиях бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он заверил, что поддерживает поправки, поскольку Конституция должна отражать изменения в обществе.