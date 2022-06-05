Токаев назвал поправки в Конституцию залогом от повторения протестов
Голосование по поправкам в Конституцию Казахстана станет причиной того, что произошедшие в январе протесты не повторятся, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.
«Как я уже сказал, мы уверены в том, что повторения рецидива трагического января в нашей стране не будет. И залог этого, кстати говоря, сегодняшний референдум. Мы соответствующие уроки извлекли», — сказал он.
Комментируя свои слова об участии в протестах «20 тыс. боевиков», он указал, что речь шла о всей стране, ее представили бывшие главы правоохранительных ведомств. По его данным, в 13 городах Казахстана произошли «бандитские вылазки против власти». К этому дню из-за протестов в январе заведено 5,5 тыс. уголовных дел, 500 из них направили в суд, к реальным срокам привлекли 23 человека. Президент Казахстана утверждает, что это говорит об «тщательном подходе к расследованию этого трагического случая».
При этом власти Казахстана не видят причин для участия международных экспертов в расследовании январских протестов, поскольку все происходят «открыто, транспарентно, на высоком профессиональном уровне», считает Токаев. «Масштаб разрушений, который произвели бандиты и террористы, не может не ужасать, потому что 1,6 тыс. служебных коммерческих зданий были повреждены, около 1 тыс. единиц автотранспорта были сожжены, 3 тыс. единиц оружия было похищено и, конечно же, много погибших», — сказал он.
Президент Казахстана подчеркнул, что Астана уверена в профессиональной организации протестов.
Референдум о поправках в казахстанскую Конституцию будет проходить с 7 до 22 часов по местному времени (с 4 до 19 часов мск), провести голосование предложил Токаев в апреле, призвав к политическим изменениям после протестов. Он тогда выразил уверенность, что среди населения страны возникает недовольство из-за несправедливого устройства госаппарата, указав, что следует перейти от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. На голосование вынесены 33 поправки, они в сумме затрагивают треть текста Конституции Казахстана.
В частности, поправки вводят новые ограничения для главы Казахстана: один человек не сможет быть избран на пост президента более двух раз подряд, а на время своего срока он будет обязан покинуть партию, его родственники не смогут занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах. Таким образом, внесенная в Конституцию при бывшем президенте страны Нурсултане Назарбаеве поправка о праве переизбираться неограниченное количество раз прекращает действовать.
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