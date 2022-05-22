В Австрии госпитализировали пациента с подозрением на оспу обезьян

Речь идет о 35-летнем мужчине, которого доставили в больницу на скорой, у него проявились жар и сыпь. Пока болезнь только подозревают, но пациента уже изолировали. Ранее ВОЗ сообщала о 92 случаях заражения в мире

Вена, Австрия (Фото: Guo Chen / XinHua / Global Look Press)

В столице Австрии Вене в больницу доставили пациента, предположительно, зараженного оспой обезьян; если диагноз подтвердится, это будет первый случай заболевания на территории страны, передает ORF со ссылкой на представителя городского совета здравоохранения Питера Хакера.

По предварительным данным, речь идет о 35-летнем мужчине. У него проявились симптомы, характерные для этой болезни, в том числе лихорадка и сыпь на лице. Мужчину доставили в инфекционное отделение венской больницы района Фаворитен на скорой, окончательный диагноз ему поставят вечером 22 мая или на следующее утро. Как уточнил пресс-секретарь Минздрава страны, пациента уже изолировали от окружающих.

Вирус оспы обезьян впервые обнаружили в 1958 году. Болезнь происходит из стран Западной и Центральной Африки и обычно не распространяется за их пределы. Однако 7 мая власти Великобритании сообщили, что в стране обнаружили первый в Европе случай заражения этим вирусом у человека. Мужчина недавно вернулся в страну из Нигерии, для которой болезнь типична.

Вирус передается человеку от животных, его переносчиками являются обезьяны и некоторые грызуны (африканские белки, луговые собачки). Также здоровый человек может заразиться при тесном контакте с больным или его вещами, а также с телесными жидкостями. У больных появляются жар, головная боль, боли в спине и мышцах, увеличиваются лимфатические узлы, возникают озноб и повышенная усталость. В отдельных случаях у пациентов появляется сыпь, в том числе на лице, которая может распространиться и на другие части тела, включая половые органы.

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Инкубационный период болезни, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), может растягиваться от пяти дней до трех недель.

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К 20 мая количество случаев заражения только на территории Великобритании выросло до 20. Затем инфекцию обнаружили в Португалии, Испании, Швеции, Италии, Германии, Франции, Бельгии, США, Австралии, Канаде, Швейцарии, Израиле и Нидерландах. В общей сложности, согласно подсчетам ВОЗ, в мире зарегистрировали 92 случая заражения оспой обезьян в 12 странах мира (данные от 21 мая), причем большая часть из них не связана с поездками за границу.

В России, по данным Минздрава, случаев заражения оспой обезьян не выявлено. В Роспотребнадзоре считают, что вероятность ее завоза в страну крайне мала.