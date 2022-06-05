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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о более 100 пострадавших церквях из-за обстрелов

Спустя 100 дней военных действий на Украине разрушения в результате обстрелов получили 113 церквей, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram.

Среди пострадавших церквей есть и старинные здания, которые пережили Вторую мировую войну. От боевых действий пострадали и новые церкви, построенные после 1991 года, сказал Зеленский.

Он также прокомментировал пожар во Всехсвятском ските Святогорской Лавры в Донецкой области. Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ) сообщила, что пожар в ските начался от «бомбежек».

Министерство обороны России сообщило, что российские военные не ведут боевых действий в этом районе. В ведомстве заявили, что украинские военные обстреляли стены деревянного подкупольного пространства храма очередью из зажигательных боеприпасов крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле «Казак».

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27 мая на 92-й день военной операции России на Украине УПЦ объявила о полной самостоятельности и независимости. Собор счел боевые действия нарушением заповеди «Не убий» и попросил руководство России продолжать переговоры, чтобы остановить кровопролитие. «Выражаем несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине», — заявили в церкви.

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Как объяснил РБК председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент, своим решением церковь не разорвала отношения с Русской православной церковью, а подтвердила 30-летний независимый статус.

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион объяснил, что УПЦ не зависит от Москвы ни административно, ни финансово и ни в каком другом смысле. При этом единство РПЦ и УПЦ сохраняется.

Теги
Владимир Зеленский УПЦ церкви обстрелы Военная операция на Украине
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