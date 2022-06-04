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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны обвинило ВСУ в поджоге Всехсвятского скита Святогорской Лавры

Украинские военные обстреляли храм очередью из крупнокалиберных зажигательных боеприпасов, а затем уехали в подконтрольный Киеву населенный пункт Сидорово. Храм построили в 2009 году в традициях русского деревянного зодчества

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Украинские военнослужащие подожгли деревянный Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской лавры при отступлении из города Святогорска в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило в Telegram российское Минобороны.

Бойцы обстреляли деревянные стены подкупольного пространства храма очередью из зажигательных боеприпасов, пишет ведомство со ссылкой на очевидцев. Снаряды выпустили из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле «Козак», утверждают в Минобороны.

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Фото:Минобороны РФ

После поджога украинские военные «на большой скорости уехали в южном направлении, в сторону подконтрольного украинским войскам населенного пункта Сидорово», следует из сообщения Минобороны.

Российские войска не ведут боевых действий в этом районе и не обстреливают территорию Святогорского историко-архитектурного заповедника, добавили в ведомстве.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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О том, что на территории ДНР в ходе боевых действий загорелся деревянный Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской лавры, сообщил информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).

«4 июня в результате боевых действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители», — сказано в сообщении на сайте церкви. Информации о пострадавших нет.

Главный храм Всех Святых, который охватил огонь, построили в 2009 году. Его соорудили на месте другого одноименного храма, взорванного в 1947 году. Здание построили из дерева в традициях русского деревянного зодчества XVI–XVII веков. У храма 17 куполов.

1 июня в районе Свято-Успенской Святогорской лавры произошел обстрел, несколько снарядов попали в ее корпуса и разорвались. В результате погибли трое священнослужителей, в том числе архимандрит Галактион (Вуйченко). Еще несколько священнослужителей получили ранения, их доставили в больницы Славянска и Краматорска. Один из раненых позже скончался, рассказали в УПЦ. Как утверждают в церкви, в лавре до сих пор находятся примерно 300 беженцев, в том числе 60 детей.

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Татьяна Зыкина
Пожар УПЦ храм ДНР
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