В КНР заявили, что США тратят на Украину в 400 раз больше, чем на АСЕАН

США вкладывает миллиарды в военную поддержку союзников, в том числе Украины. При этом инвестиции Соединенных Штатов в развитие экономического сотрудничества, в АСЕАН, оказываются в 400 раз меньше

Чжао Лицзянь (Фото: Andy Wong / AP)

США вкладывают в военную поддержку союзников почти в 400 раз больше денег, чем в развитие экономического сотрудничества, написал официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в Twitter.

Он опубликовал инфографику, на которой отмечено, что США вложило $54 млрд в поддержку Украины во время военных действий и инвестировало только $0,15 млрд в Ассоциацию стран юго-восточного сотрудничества (АСЕАН), куда входит Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянмар, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.

«Разница в 400 раз говорит нам, насколько американское правительство любит войну», — написал Лицзянь.

Власти Китая находятся в конфронтации с американскими коллегами по вопросу о Тайване — острове в Южно-Китайском море, который объявил об отделении от страны в 1949 году, но Китай не признал это решение и до сих пор считает его одной из своих провинций.

Несмотря на то, что официально США поддерживают принцип одного Китая, представители власти называют страну главной угрозой региона, а Тайвань — инструментом сдерживания. Вашингтон продает властям острова оружие, а Пекин заявляет, что США не должны вмешиваться в вопрос Тайваня и провоцировать конфронтацию.

С февраля этого года противостояние между США и Китаем по тайваньскому вопросу усилилось. 23 мая президент США Джо Байден заявил, что страна будет готова ответить на применение Китаем силы против Тайваня. Китайский МИД тогда выразил решительный протест.

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Вскоре The New York Times со ссылкой на источники среды нынешних и бывших чиновников США написала о том, что Белый дом активизировал усилия по переоснащению системы обороны Тайваня, чтобы власти острова смогли отразить возможное нападение Китая. По замыслу американских властей, Тайвань должен стать территорией с высоким уровнем оснащения вооружением США и «другими формами поддержки». Для этого американские власти применяют опыт поставок оружия Украине.

Вашингтон негласно рекомендуют властям Тайваня приобретать оружие для ведения асимметричных боевых действий — конфликта, при котором небольшие вооруженные силы используют мобильные системы для нанесения ударов по превосходящему противнику. По данным газеты. Тайвань закупил у США мобильные ракетные платформы, противокорабельные снаряды и истребители F-16.

Позже Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США и Тайвань планируют объявить о переговорах по углублению сотрудничества в экономике. Внимание на переговорах должно быть приковано к укреплению экономического взаимодействия и устойчивости цепочек поставок. Страны могут подписать соглашение об упрощении торговых процедур и торговли сельскохозяйственной продукцией.

Как отмечало агентство, такие положения соглашения оказались созвучны с основными положениями Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF), о запуске которой президент Байден объявил во время своего визита в Японию в конце мая. Американские чиновники планировать включить в ее состав Тайвань, но этого не произошло из-за опасений негативной реакции Пекина.