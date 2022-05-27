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Bloomberg узнал о планах США и Тайваня расширить экономические связи

США и Тайвань планируют провести переговоры по расширению экономического сотрудничества, темами станут облегчение торговли и работа с цепочками поставок. Blooomberg называет это «новым вызовом» Пекину
Фото: Annabelle Chih / Reuters
Фото: Annabelle Chih / Reuters

США и Тайвань планируют объявить о переговорах по углублению сотрудничества в экономике, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство пишет, что это станет «новым вызовом» Пекину, который высказал недовольство в связи с намерениями Вашингтона укрепить связи с островом.

По словам источников, переговоры будут сосредоточены на укреплении экономического взаимодействия и устойчивости цепочек поставок». Соглашение будет включать упрощение торговых процедур и торговли сельскохозяйственной продукцией, полагают источники агентства.

Как пишет Bloomberg, эти темы созвучны с основными пунктами Индо-Тихоокеанская экономической структуры (IPEF), о запуске которой президент США Джо Байден объявил во время своего визита в Японию на этой неделе. В Вашингтоне хотели, чтобы к ней присоединился Тайвань, но этого не произошло — по данным агентства, из-за опасений по поводу негативной реакции Пекина.

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Фото:Ann Wang / Reuters

Тайвань расположен примерно в 100 км от побережья материкового Китая. Административный статус острова не урегулирован: территория объявила об отделении от Китая в 1949 году, однако Пекин не признает его независимость и считает одной из провинций КНР. США не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но продают ему оружие в рамках Закона об отношениях с Тайванем, принятом в 1979 году. Вашингтон при этом поддерживает официальные отношения с Китаем.

Как отмечает Bloomberg, Тайвань в течение многих лет настаивал на проведении переговоров с США по торговому соглашению, но американские чиновники подчеркивали, что для этого Тайбэю необходимо выполнить ряд условий, в том числе в сельскохозяйственной сфере. Администрация бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в частности, не решалась взаимодействовать с Тайванем в экономическом плане, пока шла переговоры о первой фазе торговой сделки с Пекином. Она предусматривала, что Китай должен нарастить на $200 млрд объем закупаемых у США товаров. В феврале Белый дом обвинил КНР в невыполнении обязательств соглашения.

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На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы к военному ответу на возможное использование Китаем силы против Тайваня. По словам американского лидера, Пекин «играет с огнем, летая близко [к Тайваню] и предпринимая все эти маневры». Хотя Вашингтон и придерживается «политики одного Китая», это не означает, что «у Китая есть право использовать силу, чтобы захватить Тайвань», подчеркнул он. После этого The New York Times сообщила, что Белый дом активизировал усилия по переоснащению системы обороны острова для отражения возможного нападения Китая, применяя опыт поставок оружия Украине.

В МИД КНР выразили протест в связи с выступлением Байдена и заявили, что «Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая».

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