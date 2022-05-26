Путин исключил импортозамещение как панацею ото всех бед
Импортозамещение — это не панацея, мы не собираемся только им заниматься. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Евразийского экономического форума, РБК ведет трансляцию.
«Ведь импортозамещение — это не панацея ото всех бед, и мы не собираемся заниматься исключительно импортозамещением», — сказал президент.
По словам главы государства, Россия продолжит заниматься импортозамещением в тех сферах, где это необходимо, а также будет развивать свою промышленность и технологии.
В июле 2020 года Путин также говорил, что Россия должна развивать собственные производственные мощности и не зависеть от импорта и что импортозамещение не является панацеей.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас ранее заявил, что в России полностью провалена программа импортозамещения.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, признал, что есть невыполненные планы. Однако работа над реализацией программы идет и необходимо это учитывать, считает пресс-секретарь.
О необходимости пересмотреть и актуализировать госпрограмму импортозамещения говорила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Нам сейчас надо ускоряться, обратить внимание на чувствительные отрасли, понять, где у нас существует острая зависимость и как ее в кратчайшие сроки преодолеть», — сказала она. По мнению Матвиенко, полностью импортозамещенным можно считать товар, произведенный в России не на 70, а на 100%.