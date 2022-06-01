Вагоностроительный завод в Ленинградской области продлил простой до июля

Руководство Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ) объявило сотрудникам о продлении режима простоя до конца месяца в связи с дефицитом производимых в США подшипников. Об этом в интервью 47news.ru рассказал директор ТВСЗ Евгений Кузьменко.

ТВСЗ приостановил производство еще 17 мая и планировал возобновить его до начала лета.

«Коллектив промплощадки осведомлен о текущей ситуации. Критическими для ведения непрерывной деятельности производства оказались два фактора — обеспеченность импортными деталями для кассетных подшипников и закупочная политика потребителей. Из-за подшипников встали все заводы», — сказал Кузьменко.

Он пояснил, что для решения этой задачи руководство ТВСЗ прорабатывает альтернативы, «делая основную ставку на российских производителей». «Действующая контрактная база наших предприятий — свыше 20 000 вагонов, что обеспечивает более чем годовую загрузку мощностей. Мы готовы запуститься в любой момент», — отметил руководитель завода.

Кузьменко также подчеркнул, что приоритет ТВСЗ на сегодняшний день — сохранение рабочих мест для многотысячного коллектива. «На время простоя работники получают заработную плату в соответствии с трудовым законодательством. Все обязательные льготы, гарантии и дополнительная социальная поддержка со стороны работодателя сохранятся без изменений», — добавил он.

Штат предприятия составляет 7 тыс. человек, часть сотрудников отправлена в очередные отпуска, остальным производится выплата 2/3 от средней зарплаты (около 38 тыс руб.).

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Тихвинский вагоностроительный завод входит в холдинг ПАО НПК «Объединенная вагонная компания» (включена Минэкономразвития в перечень системообразующих организаций). По данным СПАРК, выручка ТВСЗ в 2021 году составила 47,8 млрд руб. Предприятия тихвинской промышленной площадки «ОВК» выпустили в 2021 году 15,4 тыс. грузовых вагонов, что на 7,5% меньше, чем в 2020 году.

РБК направил запросы на Тихвинский вагоностроительный завод и в пресс-службу НПК «Объединенная вагонная компания».

Трудности с поставками подшипников и другой технологичной продукции из-за рубежа связаны с санкциями, введенными ЕС, США и другими государствами против России из-за военной операции на Украине.

В частности, 25 февраля США ввели ограничения на экспорт технологической продукции для отраслей российской промышленности. В администрации президента США Джо Байдена заявили, что эти санкции лишат промышленность России важных технологических элементов, но при этом не должны затронуть потребительский сектор.

Кроме этого, в конце мая министр транспорта Виталий Савельев заявил, что западные санкции «практически поломали» логистику. «Те санкции, которые наложили сегодня на Российскую Федерацию, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры», — сказал он.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров оценивал время, необходимое для перестройки логистики в стране, в «три, максимум шесть месяцев». По его словам, каналы сбыта за это время будут переориентированы на те страны, которые готовы покупать российскую продукцию и поставлять в Россию свою.