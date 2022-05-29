Посол в Британии исключил применение ядерного оружия Россией на Украине

Москва не станет применять тактическое ядерное оружие в военной операции на Украине, в соответствии с российской военной доктриной, оно не используется в таких конфликтах, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью Би-би-си.

По его словам, в России очень строго регламентируется применение тактического ядерного оружия, главным образом это предусмотрено в тех случаях, когда существование государства находится под угрозой.

«Это не имеет никакого отношения к текущей операции», — заверил Келин.

Журналист Би-би-си отмечает, что вскоре после начала военной операции президент России Владимир Путин привел ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности и это в мире восприняли как предупреждение.

Тактическое ядерное оружие может использоваться на относительно коротких дистанциях, в отличие от стратегического ядерного оружия, которое можно запустить на гораздо большие расстояния. В эту категорию входят в том числе бомбы меньшего размера и ракеты, используемые на поле боя. Считается, что у России имеется около 2000 единиц тактического ядерного оружия, отмечает телеканал.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля, ее целями он назвал защиту населения Донбасса, а также «денацификацию» и «демилитаризацию» соседнего государства. Путин неоднократно называл эти действия вынужденным ответом на «реальную угрозу», которая, по его словам, исходила с территории Украины.

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Спустя три дня Путин приказал привести стратегические силы сдерживания в особый режим боевого дежурства, отметив, что высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в отношении России. Министр обороны Сергей Шойгу на следующий день доложил, что стратегические силы приступили к усиленному дежурству.

Стратегические силы сдерживания (ССС), согласно справочнику по терминологии в оборонной сфере, опубликованному Минобороны, являются основой боевой мощи Вооруженных сил России и предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора, в том числе в войне с применением ядерного оружия.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский говорил, что Россия может применить ядерное оружие в случае наличия критической угрозы для существования страны. Отвечая на уточняющий вопрос, может ли президент принять решение о применении ядерного оружия, если решит, что над Россией нависла «экзистенциальная угроза», дипломат сказал: «Он верховный главнокомандующий, конечно, у него есть все возможности решать. <...> Еще раз: если вы угрожаете нам ядерными силами, вы должны учитывать все риски», — сказал Полянский.

Позднее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов выразил надежду, что НАТО не станет использовать ядерное оружие на Украине. "Будет ли НАТО применять ядерное оружие на Украине? Я надеюсь, что нет", - сказал он.