Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 69,44 (+5) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 66,4 (+4,35) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Клишас высказался за оплату поставок зерна и удобрений в рублях Политика, 06:38
Посол в Британии исключил применение ядерного оружия Россией на Украине Политика, 06:17
Трамп заявил об укреплении рубля из-за роста цен на нефть Политика, 05:36
Абэ рассказал, как можно было избежать эскалации конфликта на Украине Политика, 04:41
Bloomberg назвал вопросы по Украине, вызывающие разногласия в ЕС Политика, 04:29
В порт Хельсинки вошли четыре корабля НАТО для совместных учений Политика, 03:13
Рогозин словами о водке отреагировал на заявление главы ЕК о нефти России Политика, 02:44
В России с 1 сентября введут электронные путевки Общество, 01:57
Глава МВД Франции обвинил британских фанатов в беспорядках на финале ЛЧ Спорт, 01:55
Экс-игрок сборной России раскритиковал финал ЛЧ за один забитый гол Спорт, 01:50
Анчелотти назвал заслуженной победу «Реала» в Лиге чемпионов Спорт, 01:40
Welt узнала о сокращении Германией поставок оружия Украине до минимума Политика, 01:39
УЕФА в срочном порядке рассмотрит ситуацию с беспорядками на финале ЛЧ Спорт, 01:04
Вратаря «Реала» Куртуа признали лучшим игроком финала Лиги чемпионов Спорт, 00:49
Политика ,  
0 

Посол в Британии исключил применение ядерного оружия Россией на Украине

Москва не станет применять тактическое ядерное оружие в военной операции на Украине, в соответствии с российской военной доктриной, оно не используется в таких конфликтах, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью Би-би-си.

По его словам, в России очень строго регламентируется применение тактического ядерного оружия, главным образом это предусмотрено в тех случаях, когда существование государства находится под угрозой.

«Это не имеет никакого отношения к текущей операции», — заверил Келин.

Журналист Би-би-си отмечает, что вскоре после начала военной операции президент России Владимир Путин привел ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности и это в мире восприняли как предупреждение.

Тактическое ядерное оружие может использоваться на относительно коротких дистанциях, в отличие от стратегического ядерного оружия, которое можно запустить на гораздо большие расстояния. В эту категорию входят в том числе бомбы меньшего размера и ракеты, используемые на поле боя. Считается, что у России имеется около 2000 единиц тактического ядерного оружия, отмечает телеканал.

Постпред выразил надежду, что НАТО не применит ядерное оружие на Украине
Политика
Владимир Чижов

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля, ее целями он назвал защиту населения Донбасса, а также «денацификацию» и «демилитаризацию» соседнего государства. Путин неоднократно называл эти действия вынужденным ответом на «реальную угрозу», которая, по его словам, исходила с территории Украины.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Helena Lopes / Pexels Не открывайте бизнес с друзьями. Почему это суждение бывает ошибочно
Статьи
Pro
Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии
Статьи
Pro
Фото: Al Barry / Getty Images Три шага, чтобы избавиться от перфекционизма
Статьи
Pro
Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке
Инструкции
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга
Статьи
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images Параллельный импорт — не то, чем кажется. Что разрешили на самом деле
Прогнозы
Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании
Статьи

Спустя три дня Путин приказал привести стратегические силы сдерживания в особый режим боевого дежурства, отметив, что высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в отношении России. Министр обороны Сергей Шойгу на следующий день доложил, что стратегические силы приступили к усиленному дежурству.

Стратегические силы сдерживания (ССС), согласно справочнику по терминологии в оборонной сфере, опубликованному Минобороны, являются основой боевой мощи Вооруженных сил России и предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора, в том числе в войне с применением ядерного оружия.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский говорил, что Россия может применить ядерное оружие в случае наличия критической угрозы для существования страны. Отвечая на уточняющий вопрос, может ли президент принять решение о применении ядерного оружия, если решит, что над Россией нависла «экзистенциальная угроза», дипломат сказал: «Он верховный главнокомандующий, конечно, у него есть все возможности решать. <...> Еще раз: если вы угрожаете нам ядерными силами, вы должны учитывать все риски», — сказал Полянский.

Позднее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов выразил надежду, что НАТО не станет использовать ядерное оружие на Украине. "Будет ли НАТО применять ядерное оружие на Украине? Я надеюсь, что нет", - сказал он.

Теги
Андрей Келин посол России ядерное оружие Военная операция на Украине
Материалы по теме
Генсек ООН заявил об угрозе новой холодной войны «с ядерным оттенком»
Политика
Постпред выразил надежду, что НАТО не применит ядерное оружие на Украине
Политика
Дерипаска напомнил об опасности ядерной войны и призвал «повзрослеть»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter