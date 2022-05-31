Премьер Польши выступил за запрет третьим странам покупать нефть у России

ЕС может запретить третьим странам покупать нефть у России. Об этом заявил польский премьер по итогам саммита Евросоюза

Матеуш Моравецкий (Фото: Zheng Huansong / Global Look Press)

Члены Европейского союза хотят запретить третьим странам покупать нефть у России. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе.

«Польша и все больше стран Европейского союза громко говорят о так называемых вторичных санкциях. Во-первых, это возможность наложения санкций таким образом, чтобы российская нефть не могла продаваться также в третьи страны, в страны за пределами Европейского союза», — сказал Моравецкий (цитата по «РИА Новости»).

Во время первого дня саммита страны — члены ЕС согласовали шестой пакет санкций против России. Страны договорились ввести частичное нефтяное эмбарго, которое коснется поставок российской нефти по морю. Также страны договорились отключить Сбербанк от SWIFT.

Кроме того, на саммите была затронута тема восстановления Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские страны совместно с Вашингтоном намерены разработать путь к привлечению инвестиций для восстановления Украины, однако отметила, что процесс должен сопровождаться реформами.