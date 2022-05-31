Во Франции сочли слухами данные о переименовании Московской улицы Киева

Московская улица в Киеве (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

МИД Франции не будет комментировать «слухи» о том, что Париж предложил переименовать Московскую улицу в Киеве в честь Франции, заявил представитель ведомства, передает «РИА Новости».

«Мы не комментируем слухи. Это касается внутренней политики суверенного государства», — ответил представитель французского МИДа на просьбу агентства подтвердить эти сведения.

Так ведомство отреагировало на слова главы Совета внешней разведки Сергея Нарышкина, который со ссылкой на разведданные сообщил, что администрация французского президента Эмманюэля Макрона предложила мэрии Киева переименовать Московскую улицу города. По его словам, властям дали на выбор три варианта: улица Шарля де Голля, улица Парижа или Французская улица.

Как утверждал Нарышкин, по мнению французской администрации, этот шаг должен был отразить «беспрецедентный уровень особых отношений между странами».

В середине мая городской совет Киева переименовал Арку Дружбы Народов в Арку Свободы Украинского Народа. Монумент расположен в Крещатом парке Киева, его открыли в 1982 году по случаю 60-летия со дня образования СССР.

Сообщивший об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сейчас есть запрос на то, чтобы убрать с карты Киева названия, связанные с Россией, но это решение критикуют местные жители. Чтобы не принимать поспешных решений, власти решили привлечь к этому процессу экспертов, в том числе из институтов Академии наук Украины.

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Объекты, названные в честь россиян или деятелей советской эпохи, а также других связанных с Россией символов, переименовывают в разных городах Украины. В некоторых из них монументы снесли. Так, власти Винницы демонтировали памятник писателю Максиму Горькому, а администрация Чернигова — поэту Александру Пушкину.