В Киеве переименовали Арку Дружбы народов

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Депутаты Киевского городского совета согласовали переименование Арки Дружбы народов, теперь она будет носить название «Арка Свободы украинского народа», сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

«Друзья! Сегодня Киевсовет принял решение о декоммунизации названия арки Дружбы народов. Теперь это — Арка Свободы украинского народа», — написал он.

Кроме того, депутаты утвердили снос более чем 40 памятников и других построек. Кличко объяснил это «запросом украинского общества» на ликвидацию «связанных с Россией» названий объектов в украинской столице.

Он отметил, что сейчас есть запрос на то, чтобы убрать с карты Киева названия, связанные с Россией, однако власти слышат и критику подобных мер со стороны киевлян. Чтобы не принимать поспешных решений власти будут привлекать к этому процессу экспертов, в том числе из институтов академии наук Украины.

«Новые названия должны жить десятки, а то и сотни лет. Поэтому процесс наименований должен быть быстрым, однако обоснованным», — сказал Кличко.

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Переименовать арку предложил сам Кличко 26 апреля. Тогда он сообщил в Telegram, что подписал проект постановления с этой инициативой и собирается передать его депутатам в ближайшее время.

Ранее, как писала Cтрана.ua, власти города демонтировали фигуры русского и украинского рабочих, которые стояли под аркой.

Арка дружбы народов — монумент в Крещатом парке Киева. Ее открыли в 1982 году, к 60-летию образования СССР. В 2015 году житель Киева потребовал снести ее. Комиссия горсовета по вопросам культуры и туризма выяснила, что арка находится в ведении Министерства культуры. Глава ведомства Вячеслав Кириленко заявил, что министерство не собирается принимать решений по этому поводу. Тогда отметил, что судьбу монумента должна решать администрация города.

С конца февраля в нескольких украинских городах снесли монументы российским политическим и культурным деятелям. Так, власти Винницы решили снести монумент писателю Максиму Горькому, а Чернигова — поэту Александру Пушкину.