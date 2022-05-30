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Политика ,  
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Новый глава МЧС Куренков вошел в состав Совета безопасности

Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности
Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин включил в состав Совета безопасности нового главу МЧС Александра Куренкова. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Путин охарактеризовал нового главу МЧС Куренкова как «служаку»
Политика

Александр Куренков был назначен главой МЧС 25 мая. Ранее его кандидатуру единогласно поддержали в Совете Федерации.

Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года в Путоранском заповеднике в Красноярском крае, где он находился с рабочим визитом. Врио министра был назначен Александр Чуприян: по данным источника РБК, он останется на должности первого заместителя.

С 1994 в главы МЧС всегда становились членами Совбеза. Первым главой МЧС, вошедшим в Совбез, стал Сергей Шойгу.

Теги
Александр Куренков МЧС Совбез Владимир Путин
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Путин охарактеризовал нового главу МЧС Куренкова как «служаку»
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Путин назначил Александра Куренкова главой МЧС
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