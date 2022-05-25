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Путин охарактеризовал нового главу МЧС Куренкова как «служаку»

Путин назначил Куренкова новым главой МЧС 25 мая. По словам президента, он не является карьеристом «в плохом смысле слова», но отлично знает свое дело и умеет погружаться в дело

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Новый глава МЧС Александр Куренков — не карьерист, а служака, заявил президент Владимир Путин во время посещения штаб-квартиры МЧС, где он представил коллективу ведомства нового министра.

«Александр Вячеславович — не карьерист в плохом смысле слова, а, наоборот, он служака, знает то дело, за которое берется, досконально, умеет погружаться [в дело], умеет, будучи человеком зрелым, выстроить отношения в коллективе», — сказал Путин.

При этом президент выразил уверенность, что примеру Куренкова последует все руководящее звено Министерства чрезвычайных ситуаций.

Путин назначил Александра Куренкова главой МЧС
Политика
Александр Куренков

Путин назначил Куренкова главой МЧС 25 мая. Бывший глава МЧС Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года в Путоранском заповеднике в Красноярском крае, где он находился с рабочим визитом. Врио министра был назначен Александр Чуприян: по данным источника РБК, он останется на должности первого заместителя.

Куренков — бывший сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО). В 2007–2008 годах он охранял премьер-министра Виктора Зубкова, а примерно в 2015 году стал адъютантом Путина, говорили собеседники РБК. «Путин хорошо лично знает Куренкова. И выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции», — объяснял выбор кандидатуры пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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По данным источников РБК, в декабре Куренков получил звание генерал-майора и окончил Военную академию Генштаба ВС, а до внесения его кандидатуры на пост главы ведомства Куренков участвовал в специальной военной операции на Украине в составе Росгвардии. 

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
МЧС Александр Куренков Владимир Путин
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