Путин охарактеризовал нового главу МЧС Куренкова как «служаку»
Новый глава МЧС Александр Куренков — не карьерист, а служака, заявил президент Владимир Путин во время посещения штаб-квартиры МЧС, где он представил коллективу ведомства нового министра.
«Александр Вячеславович — не карьерист в плохом смысле слова, а, наоборот, он служака, знает то дело, за которое берется, досконально, умеет погружаться [в дело], умеет, будучи человеком зрелым, выстроить отношения в коллективе», — сказал Путин.
При этом президент выразил уверенность, что примеру Куренкова последует все руководящее звено Министерства чрезвычайных ситуаций.
Путин назначил Куренкова главой МЧС 25 мая. Бывший глава МЧС Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года в Путоранском заповеднике в Красноярском крае, где он находился с рабочим визитом. Врио министра был назначен Александр Чуприян: по данным источника РБК, он останется на должности первого заместителя.
Куренков — бывший сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО). В 2007–2008 годах он охранял премьер-министра Виктора Зубкова, а примерно в 2015 году стал адъютантом Путина, говорили собеседники РБК. «Путин хорошо лично знает Куренкова. И выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции», — объяснял выбор кандидатуры пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По данным источников РБК, в декабре Куренков получил звание генерал-майора и окончил Военную академию Генштаба ВС, а до внесения его кандидатуры на пост главы ведомства Куренков участвовал в специальной военной операции на Украине в составе Росгвардии.