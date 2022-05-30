Силуанов заявил, что спад экономики будет меньше, чем прогнозировалось

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Темпы спада российской экономики в 2022 году будут гораздо меньше, чем прогнозировалось ранее. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN.

«Все, что делает сейчас правительство, все, что сделано за последние три месяца, позволяет нам говорить о том, что темпы спада экономики будут ниже, чем мы прогнозировали», — сказал Силуанов.

Минэкономразвития сообщило 27 апреля о замедлении роста ВВП России в марте до 1,6% из-за снижения темпов роста промышленного производства. В феврале, по данным министерства, рост ВВП оценивался в 4,3%, а в январе — в 5,8%.

В апреле министерство рассматривало перспективу спада ВВП на 10% к концу года. Затем Минэкономразвития скорректировало прогнозный показатель до 8,8% в этом году — его обсуждали на правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики 26 апреля.

Согласно майскому прогнозу, в 2022 и 2023 годах ВВП России будет падать на 7,8 и 0,7% соответственно и только потом вернется к росту: в 2024 году на 3,2%, а в 2025-м — на 2,6%. Ранее ведомство ждало роста экономики уже в следующем году на 1,3%.

При этом еще в январе, до антироссийских санкций, ООН прогнозировали рост российской экономики. Как говорилось в докладе организации «Экономическая ситуация в мире и перспективы — 2022», в этом году рост ожидался на уровне 2,7% при замедлении в 2023-м до 2,3%. Эксперты ООН отмечали тогда рост инвестиционной активности в России.