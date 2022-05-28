Байден обвинил Путина в желании стереть с лица земли идентичность Украины

Президент России Владимир Путин пытается стереть с лица земли идентичность украинцев, заявил его американский коллега Джо Байден во время выступления перед выпускниками Военно-морской академии США. Видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

«Он не только пытается захватить Украину, но и буквально пытается стереть с лица земли культуру и самобытность украинского народа, атакуя школы, детские сады, больницы, музеи с единственной целью — уничтожить культуру», — заявил Байден.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. С тех пор по 26 мая на Украине погиб 4031 мирный житель, в том числе 261 ребенок, сообщало управление ООН по правам человека. Минобороны опровергало данные о том, что российские военные наносят удары по гражданской инфраструктуре.

Кремль отмечал, что оккупация территорий не является целью российских военных. При этом официальные лица России, такие как вице-премьер Марат Хуснуллин или представитель президента в Крыму Георгий Мурадов отмечали, что взятые под контроль области могут стать частью России. В таких регионах как Мариуполь и Херсонская область уже созданы пророссийские администрации, начинают работать российская связь и телеканалы.

Еще до военных действий Путин не раз говорил о том, что русские и украинцы — это один народ. Президент Украины Владимир Зеленский тогда опровергал мысль о едином народе и говорил о собственном пути страны, вне зависимости от общей части истории, соседство, родственных связей, общей победой над фашизмом и трагедий.

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Перед признанием ДНР и ЛНР он называл Украину страной, которая «сведена до уровня колонии с марионеточным режимом» и заявлал, что «власть патриотов» утратила национальный характер и последовательно ведет дело к полной десуверенизации страны.