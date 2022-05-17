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Песков назвал украинцев «талантливыми, мирными», которых «оболванили»

По словам Пескова, украинцев долгое время «оболванивали на митингах», через телевизор и выступления официальных лиц. Военная спецоперация на Украине началась из-за попыток сделать из Украины «анти-Россию», сказал он
Фото: Arnulfo Franco / AP
Фото: Arnulfo Franco / AP

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Киев и Запад делают из Украины анти-Россию, но сами по себе украинцы — талантливые и мирные люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», его слова приводит «РИА Новости».

«Украинцы — это очень талантливые, мирные люди, и это родственная нам страна, родственный нам народ. Но очень долго их оболванивали. Их оболванивали через телевизор, их оболванивали на митингах, их оболванивали в выступлениях их руководителей», — сказал Песков.

Пресс-секретарь заявил, что российская спецоперация на Украине началась потому, что из этой страны начали делать «анти-Россию» и «средоточие ненависти» по отношению к ней.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Через неделю после начала военной спецоперации, которую Россия проводит на Украине с 24 февраля, президент России Владимир Путин выразил уверенность, что русские и украинцы — это один народ. Он неоднократно делал подобные заявления. Ранее Путин выдвинул этот тезис в статье «Об историческом единстве русских и украинцев», которая была опубликована 12 июля 2021 года на русском и украинском языках.

В ней глава государства проанализировал историю двух народов и оценил текущую ситуацию. Он обвинил страны Запада в том, что они начали втягивать Украину «в опасную геополитическую игру» еще до 2014 года, когда Крым стал частью России. Эти страны сознательно культивировали на Украине негативный образ России, представляя ее как внешнего врага, писал президент.

«Неизбежно пришло время, когда концепция «Украина — не Россия» уже не устраивала. Потребовалась «анти-Россия», — заявил тогда Путин.

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По его словам, эту идею не поддержали миллионы жителей Украины, в том числе крымчане и севастопольцы, которые «сделали свой исторический выбор». Жители Донбасса в ответ «взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь», говорил президент.

В конце статьи Путин отметил, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной». Тогда он высказал мнение, что «подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией», так как народы обеих стран представляют собой единое целое.

О единстве русского и украинского народов говорили некоторые западные политики, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон. В середине апреля он заявил, что жителей России и Украины связывают «братские» отношения.

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Татьяна Зыкина
Дмитрий Песков Украина
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