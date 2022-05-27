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Минобороны России заявило об опасениях США боевого применения оспы

По данным Минобороны, военные США и дипломаты с 2003 года вакцинируются от оспы. Кроме того, американские лаборатории рассредоточены по Нигерии. Эту страну в ВОЗ называют источником распространения обезьяньей оспы *
Кентукки, США, 2003 г.
Кентукки, США, 2003 г. (Фото: John Sommers II / Reuters)

Соединенные Штаты рассматривают возбудитель оспы как приоритетный патогенный биологический агент для боевого применения, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

По его словам, все американские военные с 2003 года проходят обязательную вакцинацию от оспы. Кроме того, вакцинация в США обязательна для дипломатического и медицинского персонала. «Это свидетельствует о том, что США рассматривают возбудитель оспы как приоритетный патогенный биологический агент для боевого применения, а проводимые мероприятия по вакцинопрофилактике направлены на защиту собственных военных контингентов», — пояснил Кириллов.

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В Минобороны напомнили, что, согласно докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), западноафриканский штамм возбудителя оспы обезьян начал распространятся из Нигерии. «В соответствии с имеющейся информацией, в Нигерии функционирует как минимум четыре подконтрольных Вашингтону биолаборатории», — указал Кириллов. В связи с этим Россия призывает руководство ВОЗ провести расследование деятельности финансируемых США нигерийских лабораторий в Абудже, Зариа и Лагосе.

Об одном из первых случаев заражения оспой обезьян сообщило Национальное агентство по здравоохранению Великобритании 7 мая. Ее выявили у человека, который вернулся из Нигерии. Затем случаи заражения подтвердились в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании, Швеции, Великобритании, США, ОАЭ и Финляндии.

По данным ВОЗ на 22 мая, в мире было зарегистрировано 92 случая заражения оспой обезьян в 12 странах, болезнь подозревается еще у 28 человек. Летальных исходов от оспы обезьян пока не фиксировали.

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В Минздраве Великобритании отмечали, что значительная доля выявленных случаев была у мужчин-геев и бисексуалов, и призвали эту часть общества быть особенно внимательной.

В Роспотребнадзоре сообщали РБК, что в России не было выявленных случаев заболевания оспой обезьян.

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Теги
Роман Котерев
Оспа обезьян США Минобороны
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