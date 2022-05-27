В России выявили более 4,6 тыс. новых случаев COVID-19
За последние сутки в России выявили 4 619 новых случаев заражения коронавирусом, 6 064 пациента выздоровели, следует из данных опершаба.
Наибольшее число инфицированных выявили в Москве — 319 человек, следом идет Санкт-Петербург — 317 и Московская область — 199. Более 100 случаев зафиксировали также в Воронежской, Ростовской, Нижегородской, Свердловской, Волгоградской, Саратовской, Челябинской областях и Татарстане. В Ненецком автономном округе и Карачаево-Черкесии за сутки не выявили ни одного заболевшего.
Госпитализированы 1972 человека, 84 заболевших умерли.
Накануне, 26 мая, было зафиксировано ровно 4,7 тыс. случаев заражения, госпитализировали 2 060 человек, 91 пациент скончался.
Всего с начала пандемии в России выявили более 18 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерли, согласно данным оперштаба, почти 379 тыс. человек. При этом, по данным Росстата на март, общее число смертей с COVID-19 по состоянию на март составило 796 тыс. Эта статистика учитывает в том числе случаи, когда коронавирус подтвердили уже после смерти или когда он не был основной причиной.
В Петербурге с 27 мая отменили масочный режим, сняли ограничение максимально допустимого количества посетителей (2 тыс. человек) для спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий.
В Москве масочный режим отменили еще в середине марта, однако после этого власти продолжали списывать ранее наложенные за его несоблюдение штрафы. 25 мая мэр столицы Сергей Собянин объявил о «ковидной амнистии», которая предполагает выплату субсидий бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов. Также с москвичей, которые не оплатили уже назначенный штраф за несоблюдение ограничений, не будут его взыскивать.