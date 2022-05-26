В Петербурге отменят обязательный масочный режим

Теперь ношение масок носит рекомендательный характер. Также сняты ограничения на численность зрителей на спортивных соревнованиях и культурных мероприятиях

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Власти Санкт-Петербурга с 27 мая снимут ряд ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом говорится на странице правительства города во «ВКонтакте». Ношение масок и прочих средств индивидуальной защиты будет носить рекомендательный характер.

«Снимается ранее установленное ограничение максимально допустимого количества посетителей (2000 человек): для спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий», — говорится в сообщении.

Остальные ограничения продлеваются до 1 июля.

Последние коронавирусные послабления были сделаны в Петербурге в конце марта. В частности, власти отменили требование о 75% заполняемости театров, цирков, концертных залов и кинотеатров. Также городские власти разрешили проводить мероприятия с участием 300 человек без согласования с региональной администрацией.

В начале марта власти города отменили требование об обязательном предъявлении QR-кодов при посещении общественных мест и заведений общепита. Также были сняты ограничения по заполняемости ресторанов, бассейнов и фитнес-центров, магазинов, ледовых катков, океанариумов, парков аттракционов, аквапарков.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <25 000 0 <50 000 0 <75 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i