В Петербурге отменят обязательный масочный режим

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 57,92 (-0,95) Инвестиции, 25 мая, 15:55
Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 56,3 (-0,67) Инвестиции, 25 мая, 15:55
Минобороны показало кадры ударов «Искандерами» по инфраструктуре ВСУ Политика, 13:35
Кремль призвал Киев трезво оценить ситуацию и принять требования Москвы Политика, 13:33
Шольц назвал, при каком условии Россия пойдет на «серьезные переговоры» Политика, 13:26
Кудерметова второй раз в карьере дошла до третьего круга «Ролан Гаррос» Спорт, 13:21
Ефимов сообщил, что в технопарк в бывшей промзоне Москвы вложат ₽2 млрд Город, 13:20
Минтранс заявил, что не рассматривает дополнительные сборы на авиабилеты Общество, 13:20
Зачем вещам «особый» интернет РБК и МегаФон, 13:16
Акции NVIDIA упали на 6% после выхода слабого квартального прогноза Инвестиции, 13:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:14
«МегаФон» увеличит скорость интернета для школьников и студентов с 26 мая Пресс-релиз, 13:12
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 13:12
Песков заявил о контактах с МАГАТЭ по поездке на Запорожскую АЭС Политика, 13:08
Клуб Кержакова ответил на сообщения о переименовании ради букмекера Спорт, 13:04
Образование в кризис: как вузам и компаниям к этому подготовиться Экономика образования, 13:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Петербурге отменят обязательный масочный режим

Теперь ношение масок носит рекомендательный характер. Также сняты ограничения на численность зрителей на спортивных соревнованиях и культурных мероприятиях
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Власти Санкт-Петербурга с 27 мая снимут ряд ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом говорится на странице правительства города во «ВКонтакте». Ношение масок и прочих средств индивидуальной защиты будет носить рекомендательный характер.

«Снимается ранее установленное ограничение максимально допустимого количества посетителей (2000 человек): для спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий», — говорится в сообщении.

Остальные ограничения продлеваются до 1 июля.

Число госпитализаций с коронавирусом выросло за сутки на 218%
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Последние коронавирусные послабления были сделаны в Петербурге в конце марта. В частности, власти отменили требование о 75% заполняемости театров, цирков, концертных залов и кинотеатров. Также городские власти разрешили проводить мероприятия с участием 300 человек без согласования с региональной администрацией.

В начале марта власти города отменили требование об обязательном предъявлении QR-кодов при посещении общественных мест и заведений общепита. Также были сняты ограничения по заполняемости ресторанов, бассейнов и фитнес-центров, магазинов, ледовых катков, океанариумов, парков аттракционов, аквапарков.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<25 000
0
<50 000
0
<75 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Читайте на РБК Pro
Pro
МТС неожиданно решила выплатить дивиденды. Что это значит
Статьи
Pro
Фото: Anton Vaganov / Reuters Экономика РФ не рухнула после санкций. Как это объясняют зарубежные СМИ
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Почему топ-менеджеры из фармы активизировались на сайтах поиска работы
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома»
Прогнозы
Pro
Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать
Инструкции
Pro
Какой рубль выгоден государству — сильный или слабый?
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Почему инвесторы бегут из крипты: две причины и одна теория заговора
Прогнозы
Pro
Стресс: чем он может быть нам полезен
Статьи
Материалы к статье
Авторы
Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Санкт-Петербург коронавирус ограничения COVID-19
Материалы по теме
В России выявили 4,5 тыс. случаев COVID при 2,5 тыс. госпитализаций
Общество
Число госпитализаций с коронавирусом выросло за сутки на 218%
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter